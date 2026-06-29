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LUKA, HVALA TI Darujemo vam veliki poster našeg kapetana u sutrašnjem izdanju 24sata

Piše 24sata,
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LUKA, HVALA TI Darujemo vam veliki poster našeg kapetana u sutrašnjem izdanju 24sata
Foto: 24sata

Kroz godine, Modrić je obilježio brojne važne trenutke u dresu reprezentacije, od velikih natjecanja do ključnih pobjeda, a njegov doprinos ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu

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U tiskanom izdanju 24sata u utorak naše čitatelje očekuje posebno iznenađenje - veliki poster našeg kapetana Luke Modrića s porukom: “Luka, 200 puta ti hvala”.

Ovaj poseban poster posvećen je njegovom povijesnom dostignuću od 200 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, čime je još jednom potvrdio status jednog od najvećih igrača u povijesti hrvatskog sporta.

Foto: 24sata

Kroz godine, Modrić je obilježio brojne važne trenutke u dresu reprezentacije, od velikih natjecanja do ključnih pobjeda, a njegov doprinos ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu. Osvojio je svjetsko srebro i svjetsku broncu, usrećio milijune Hrvata. 

Ne propustite sutrašnje izdanje 24sata i osigurajte svoj primjerak postera kao znak zahvalnosti kapetanu koji nas predvodi na svom petom Svjetskom prvenstvu

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