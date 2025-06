Luka Ivanušec uskoro će pred oltar! Zaručio se s kćeri legendarnog napadača...

Kada je u kolovozu 2023. godine napustio Dinamo i otišao u Feyenoord, mnogi su mislili, pa i on sam, da će mu to biti odskočna daska na putu do kluba iz lige petice, no nažalost, nizozemska priča nije se odvila onako kako je on zamislio. Luka Ivanušec prvu sezonu je odigrao solidno, ali minula je bila za zaborav. Odigrao je tek 20 utakmica, a od toga je tek nekoliko puta krenuo od prve minute.

Karijera mu je stagnirala i u potrazi je za novim klubom gdje će dobiti priliku, ali za to vrijeme hrvatskom nogometašu cvjetaju ruže na ljubavnom planu. U dugogodišnjoj je vezi s Tijom Vugrinec, a sada su ljubav okrunili zarukama. Objavili su to na društvenim mrežama.

- 12.6.2025. - piše u objavi u kojoj su dodali emotikon prstena i bijelog srca.

Na zarukama mu je čestitao Mahir Emreli, bivši suigrač iz Dinama, a objavu su lajkali Bruno Petković, Ivan Nevistić, Lovro Majer, Martin Baturina.

Ivanušec je novopečenu zaručnicu upoznao u rodnom Varaždinu tijekom djetinjstva, a zaiskrilo je među njima prije šest godina.

- Upoznali smo se kao djeca kad smo išli na Sportske igre mladih u Split. Družili smo se kroz srednju školu, a onda je taj kontakt prestao na četiri do pet godina. Ponovno smo se sreli u Zagrebu, ona je studirala tamo, a ja igrao u Lokomotivi. Dogovorili smo se za kavu i tada je sve opet krenulo - kazao je on.

Foto: Instagram

I Tia ima sportske gene. Kći je proslavljenog hrvatskog nogometaša Davora Vugrineca koji je igrao za Varteks, Rijeku, Dinamo, Zagreb, Varaždin, Slaven Belupo, Atalantu, Cataniju, Lecce i Trabzonspor. Bio je i član hrvatske reprezentacije, a upisao se u povijesne knjige HNL-a kao najbolji strijelac sa 145 golova.

Ivanušec je zimus bio na korak od povratka u Dinamo, sve je bilo dogovoreno, ali Feyenoord ga je na kraju odbio pustiti zbog velikog broja ozljeda u momčadi. Jasno mu je da za njega nema budućnosti u nizozemskom velikanu pa je odlučan u pronalasku kluba gdje će se dokazati i gdje će ga cijeniti. A tko zna, možda je opet i povratak na Maksimir jedna od opcija.