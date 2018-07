Luka je na rezervi: Do Rusa ne bi trebao uopće na treninge...

Mnogo puta u karijeri imao sam situaciju u kojoj mi je glavni igrač bio vrlo umoran. Tako je i sad s Lukom, upozorio je Otto Barić, bivši izbornik “vatrenih”.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije je, uz Ivana Perišića, jedini startao u sve četiri naše utakmice u Rusiji. Brojke to i potvrđuju.

Ukupno je na terenu boravio 365 minuta, najviše od svih Dalićevih izabranika. Protiv Nigerije je Luka u 90 minuta pretrčao 9915 metara, protiv Argentine 9879, u 65 minuta protiv Islanda 6303 metra, a protiv Danske u 90 minuta 9327 metara. Sasvim je jasno da mu je sve manje snage u nogama...

- On u ova tri-četiri dana do utakmice uopće ne treba trenirati. Može odraditi dva lakša treninga od pola sata, malo se rastrčati i to je to. Imao je velike napore, ali to bi ga vratilo u pravo stanje - dodaje Otto, koji ipak misli kako će šest dana stanke do utakmice protiv Rusije resetirati hrvatskog čarobnjaka.

- Bit će on za Ruse kao nov. Ne sumnjam da će ga stožer odmoriti i bit će spreman za sve napore.

Kruno Jurčić bio je dio slavne generacije 1998. koja je osvojila broncu u Francuskoj i zna koliko je važno da nam kreator igre može “napuniti gorivo”.

- Energetski smo svi potrošeni, pa i Luka. Bit će teško vratiti se u ovih nekoliko dana. Zato je važno da iskoristimo početak utakmice. Dobra je stvar za nas što su i Rusi u sličnom stanju. Bude li vruće u Sočiju, bit će nam i teže. Moramo misliti i na resurse s klupe, sad Milan Badelj i Mateo Kovačić moraju povući - upozorava Jurčić.

I sam je Modrić, kao i dobar dio momčadi, upozoravao na umor.

- Bilo je jako teško igrati i trčati zbog sparine - rekao je Modrić nakon Danske, a slična nas sparina vjerojatno čeka i u Sočiju. Samo da se ne ponovi SP 2014. u Brazilu i meč s Meksikom, kad je Luka ostao bez goriva...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL, 24sata

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.