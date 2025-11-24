Luka Modrić: Bila mi je velika želja da se umirovim u Realu

Hrvatski kapetan i veznjak talijanskog velikana Milana, Luka Modrić došao je na razgovor kod Slavena Bilića u emisiju (Ne)Uspjeh prvaka na Areni sport. Veliki intervju koji će se emitirati u tri dijela, a u prvom dijelu Modrić je pričao o kraju svoga puta u Realu, dolasku u Milan, počecima karijere. Posebno je naglasio kako mu je bilo sjajno u Realu te kako se htio umiroviti u Madridu.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Nije bilo lako, pola života proveo sam tamo. To je bio jedan od ljepših perioda mojega života. Došao sam dosta kasno, sa 27 godina, ali bio sam spreman za taj iskorak. Četiri godine u Engleskoj puno su mi pomogle. Sve poslije čini mi se nestvarno – što sam postigao. Da mi je netko rekao: “Napiši s čim bi bio zadovoljan u Realu”, bilo bi me strah napisati sve što sam kasnije ostvario. Trofeji i pobjede stoje po strani, ali ostati 13 godina u takvom klubu… Od 27. do gotovo 40. godine, to je nešto nevjerojatno. Zna se kakav je Madrid – klub koji ne trpi prosječnost. Ostati u takvom klubu toliko godina, to je najnevjerojatnije. Kad sam dolazio, mislio sam da će biti super ako ostanem pet ili šest godina. Mislio sam da karijere traju do 33–34 godine. Ne samo da sam to premašio, nego sam i dalje na toj razini - rekao je Modrić pa nastavio:

- Bila moja velika želja da se umirovim u Realu, nisu to bile floskule ni dodvoravanje navijačima. Nekada se neke želje ne ostvare. Iako se nije ostvarila moja želja da se umirovim u Madridu, dosegnuo sam neke stvari koje nikada nisam mislio da ću dosegnuti. Ni za čim ne žalim. To nisam očekivao ni u svojim najluđim snovima. Jako sam emotivan, takav sam i sam. Iako to ne pokazujem, skrivam to. Ljubav navijača, kluba i svih ljudi koji su povezani s klubom ostaje zauvijek. Nemam riječi kojima mogu zahvaliti za taj tretman. Tako je bilo i od prvog dana. Iako sam imao teškoća u početku, osjetio sam ljubav i privrženost navijača. Oni su osjetili da sam ja taj. To mi je davalo motiv da im vratim na najbolji način.

