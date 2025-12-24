Luka Modrić dobio pojačanje u Swansea Cityju. U klub je ušla i poznata svjetska milijunašica...

Američka poslovna žena, spisateljica i televizijska ikona Martha Stewart (84) najnovije je veliko ime koje je postalo manjinski vlasnik velškog nogometnog kluba Swansea City, piše BBC. Ovim ulaganjem pridružila se probranom društvu u kojem se već nalaze reper Snoop Dogg i legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić. Klub, koji se natječe u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa, potvrdio je vijest nakon što je Stewart prošlog tjedna prisustvovala dramatičnoj pobjedi nad velškim rivalom Wrexhamom.

Dolaskom Marthe Stewart, Swansea City sada u svojoj vlasničkoj strukturi ima troje globalno poznatih imena iz potpuno različitih svjetova. Prvi je u travnju stigao bivši osvajač Zlatne lopte Luka Modrić, a samo nekoliko mjeseci kasnije, u srpnju, pridružio mu se i slavni reper Snoop Dogg. Stewart, koja je inače bliska prijateljica sa Snoop Doggom, zaokružila je ovaj nesvakidašnji investicijski trio.

Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION

U službenom priopćenju kluba, američki većinski vlasnici Brett Cravatt i Jason Cohen izrazili su zadovoljstvo.

"Oduševljeni smo što možemo potvrditi da je Martha, koja je izgradila dugu i uspješnu karijeru kao vodeća američka stručnjakinja za dom i životni stil, slijedila Snoop Dogga i Luku Modrića u postajanju manjinskim vlasnikom našeg nogometnog kluba. Vrlo smo uzbuđeni što je Martha s nama", stoji u objavi.

Čini se da je ključan trenutak za njezinu odluku bila utakmica protiv Wrexhama, kluba u vlasništvu holivudskih zvijezda Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneyja. Stewart je bila gošća kluba i uživo svjedočila pobjedi Swanseaja 2-1, osiguranoj golom u 91. minuti.

"Znamo da je iskustvo utakmice uživo samo povećalo njezin vlastiti entuzijazam i iščekivanje da bude dio Swansea Cityja", dodali su iz kluba. Koliki je točno udio Stewart kupila, odnosno iznos koji je uložila, za sada nije javno objavljeno.