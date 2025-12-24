Obavijesti

Sport

Komentari 0
MANJINSKA VLASNICA

Luka Modrić dobio pojačanje u Swansea Cityju. U klub je ušla i poznata svjetska milijunašica...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Luka Modrić dobio pojačanje u Swansea Cityju. U klub je ušla i poznata svjetska milijunašica...
Foto: Andrew Vaughan

Martha Stewart postala je manjinski vlasnik Swansea Cityja čiji j manjinski vlasnik nedavno postao Luka Modrić. Uz njih, tu je i Snoop Dogg te se stvorio jedan zanimljiv trio

Američka poslovna žena, spisateljica i televizijska ikona Martha Stewart (84) najnovije je veliko ime koje je postalo manjinski vlasnik velškog nogometnog kluba Swansea City, piše BBC. Ovim ulaganjem pridružila se probranom društvu u kojem se već nalaze reper Snoop Dogg i legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić. Klub, koji se natječe u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa, potvrdio je vijest nakon što je Stewart prošlog tjedna prisustvovala dramatičnoj pobjedi nad velškim rivalom Wrexhamom.

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Dolaskom Marthe Stewart, Swansea City sada u svojoj vlasničkoj strukturi ima troje globalno poznatih imena iz potpuno različitih svjetova. Prvi je u travnju stigao bivši osvajač Zlatne lopte Luka Modrić, a samo nekoliko mjeseci kasnije, u srpnju, pridružio mu se i slavni reper Snoop Dogg. Stewart, koja je inače bliska prijateljica sa Snoop Doggom, zaokružila je ovaj nesvakidašnji investicijski trio.

Snoop Dogg and Martha Stewart file photo
Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION

U službenom priopćenju kluba, američki većinski vlasnici Brett Cravatt i Jason Cohen izrazili su zadovoljstvo.

"Oduševljeni smo što možemo potvrditi da je Martha, koja je izgradila dugu i uspješnu karijeru kao vodeća američka stručnjakinja za dom i životni stil, slijedila Snoop Dogga i Luku Modrića u postajanju manjinskim vlasnikom našeg nogometnog kluba. Vrlo smo uzbuđeni što je Martha s nama", stoji u objavi.

Čini se da je ključan trenutak za njezinu odluku bila utakmica protiv Wrexhama, kluba u vlasništvu holivudskih zvijezda Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneyja. Stewart je bila gošća kluba i uživo svjedočila pobjedi Swanseaja 2-1, osiguranoj golom u 91. minuti.

"Znamo da je iskustvo utakmice uživo samo povećalo njezin vlastiti entuzijazam i iščekivanje da bude dio Swansea Cityja", dodali su iz kluba. Koliki je točno udio Stewart kupila, odnosno iznos koji je uložila, za sada nije javno objavljeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
RUŠI STEREOTIPE

FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

Kristina Čilić ex Milković je psihologinja, poduzetnica i majka dvojice sinova, vodi zakladu i pomaže mladim talentima
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025