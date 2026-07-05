Luka Modrić dobio poziv zbog kojeg će igrati nogomet i u 42.

Završni sučev zvižduk na utakmici Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu označio je kraj jedne velike ere. Dok su portugalski igrači slavili pobjedu od 2-1 i prolazak dalje, Cristiano Ronaldo potražio je na terenu dugogodišnjeg prijatelja i rivala, Luku Modrića. Zagrljaj dvojice nogometnih velikana, rođenih iste 1985. godine, bio je simbolična slika koja je obišla svijet.

Za kapetana "vatrenih" to je bio posljednji nastup u kockastom dresu na svjetskim smotrama, kraj puta koji je uključivao finale 2018. i polufinale 2022. No, dok je reprezentativna karijera, prema svemu sudeći, završena, klupska se, unatoč tome što će u rujnu napuniti 41 godinu, nastavlja. A sve su glasnija nagađanja da će to biti u crveno-crnom dresu Milana.

Pozivi koji su prelomili odluku

Iako je opcija povratka u Real Madrid, gdje bi preuzeo neku od funkcija u klubu, uvijek bila otvorena, posljednjih tjedana dogodio se značajan preokret. Kako navodi talijanska Gazzetta dello Sport, vodstvo Milana odlučilo je uzeti stvari u svoje ruke kako bi uvjerilo hrvatskog maestra da ostane na San Siru još jednu sezonu. Ključnu ulogu odigrao je osobno vlasnik kluba, Gerry Cardinale.

Američki biznismen nazvao je Modrića kako bi mu iz prve ruke prenio koliko ga cijeni i vidi kao jedan od temelja momčadi za budućnost. Cardinale je istaknuo kako novi Milan želi graditi oko svojih ključnih igrača, a u tom je kontekstu spomenuo golmana Mikea Maignana, Adriena Rabiota, Christiana Pulišića te upravo Modrića.

Na vlasnikov poziv nadovezao se i novi trener, Portugalac Ruben Amorim. I on je u telefonskom razgovoru naglasio Modriću koliko je važan za njegove taktičke planove te da ga vidi ne samo kao rotacijskog igrača, već kao ključnu figuru u svlačionici čije će iskustvo i mentalitet biti presudni za razvoj momčadi. Ova ofenziva s najviših klupskih razina očito je ostavila snažan dojam na Modrića, koji je, iako ugovor s opcijom produženja istekao 30. lipnja, sada vrlo blizu potpisivanja novog.

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Obitelj i motiv povratka u elitu

Iako konačan odgovor još nije dao, zajednička želja kluba i igrača je neupitna. Milan ga želi zadržati, a Modrić je sretan u gradu u kojem se njegova obitelj odlično snašla. Dodatni i vrlo važan faktor je činjenica da njegova kći Ema igra za Milanovu U-13 akademiju, što je dodatno učvrstilo veze obitelji s klubom i gradom. Luka je svjestan da su mu vrata Real Madrida uvijek otvorena, no njegov prioritet je, čini se, ostanak u Italiji.

Jedan od glavnih sportskih motiva koji ga je tjerao na razmišljanje bio je neuspjeh Milana da osigura plasman u Ligu prvaka za nadolazeću sezonu. Modrićeva velika želja bila je zaigrati u elitnom europskom natjecanju u dresu "rossonera". Nakon što taj cilj nije ostvaren, pojavile su se sumnje oko nastavka suradnje. Ipak, čini se da se to razočaranje pretvorilo u novi izazov. Ideja da predvodi momčad u pohodu na Europsku ligu te da im pomogne vratiti se tamo gdje povijesno pripadaju, u Ligu prvaka, postala je snažan motivator.

Potpuno nova uloga kod Amorima

Ako Modrić i službeno stavi potpis na novi ugovor, njegova druga sezona na San Siru bit će drastično drugačija od prve. Dolazak Rubena Amorima signalizira zaokret prema zahtjevnijem, ofenzivnijem i taktički intenzivnijem nogometu u usporedbi s onim što je preferirao bivši trener Massimiliano Allegri. To ujedno znači i da će se Modrićeva uloga morati prilagoditi. Od njega se više neće očekivati da igra svaku utakmicu od prve do zadnje minute, kao što je često bio slučaj prošle sezone kada je igrao čak 37 puta u svim natjecanjima.

S obzirom na to da će Milan igrati na dva fronta, u Serie A i Europskoj ligi, što donosi naporan ritam s puno putovanja, Amorim planira koristiti Modrića "kirurški precizno". U dogovoru s njim, odlučivat će koje su utakmice ključne da ih započne, a u kojima može odmoriti ili ući s klupe u posljednjih pola sata kako bi donio prevagu svojom vizijom i iskustvom. Takav pristup omogućio bi mu da sačuva svježinu i maksimalizira svoj utjecaj, slično ulozi koju je imao u posljednjim mjesecima u Real Madridu. Nogomet je i dalje njegova strast, ono što ga tjera da se svako jutro budi i odlazi na trening. Čini se da će navijači Milana, ali i svi ljubitelji nogometa, u njegovim majstorijama uživati još barem godinu dana.

Foto: EXPA/ laPresse/ Spada/EXPA

*uz korištenje AI-ja