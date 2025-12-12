Luka Modrić: Igram za najveći talijanski klub, ostvario se san

Luka Modrić (40) predvodi Milan u pohodu na vrh talijanskog nogometa, a u poznim igračkim godinama i dalje oduševljava kvalitetom izvedbe. Gazzetta Dello Sport dala mu je nagradu "legenda", a Modrić je potom Talijanima podijelio svoja razmišljanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

- Sretan sam jer igram za, po mom mišljenju, najveći talijanski klub. Uživam u svakom danu provedenom u Milanellu i u tome što nosim crveno-crni dres. Nikada nisam mislio da ću moći doći u Milan, ali u životu se ponekad dogodi nešto kad se najmanje nadaš. To mi je bio san koji se ostvario jer sam navijač Milana odmalena - rekao je Hrvat o klubu u kojem igra pa pohvalio i trenera Maxa Allegrija.

- On je sjajan trener, pobjednik. Uživam raditi s njim i iznenadio me svojom osobnošću. Ima veliku sposobnost stvoriti odnos u svlačionici jer je naviknut voditi velike šampione: pomaže ti dati svoj maksimum i ostati miran, što ti olakšava odraditi ono što moraš.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Modrić smatra da se Italija mora plasirati na Svjetsko prvenstvo.

- Bila bi tragedija da propustite treće Svjetsko prvenstvo zaredom… Nadam se da će se Italija kvalificirati jer će na sljedećem Mundijalu biti sve najbolje reprezentacije, a Italija je jedna od njih. Dakle, moraju biti tamo. Play-off je uvijek težak, ali nadam se da će se Italija kvalificirati. Veselim se vidjeti vas - rekao je kapetan "vatrenih" pa podijelio dojmove o skupini u kojoj se našla Hrvatska.

- Engleska je… Engleska, jedna od najjačih reprezentacija na svijetu, ali nikoga ne podcjenjujemo. U teškoj smo skupini i moramo se dobro pripremiti. No, Svjetsko prvenstvo je još daleko i sada se moramo fokusirati na sadašnjost i na Milan jer želimo nastaviti ovim putem.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić je ove sezone odigrao 16 utakmica za Milan, zabio je jedan gol i dva namjestio. "Crveno-crni" su vodeća momčad Serie A s 31 bodom.