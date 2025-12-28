Obavijesti

Sport

Komentari 1
U VISOKOJ POBJEDI

Luka Modrić je odigrao odlično protiv Verone! Evo statistike

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Modrić je odigrao odlično protiv Verone! Evo statistike
4
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modriću je ovo bila 18. utakmica ove sezone za Milan, a ostao je na učinku od jednog gola i dvije asistencije. Milan je preuzeo vrh Serie A s 35 bodova, dva više od drugoplasiranog Intera, uz utakmicu više

Milan je pobijedio Veronu 3-0 na San Siru i barem privremeno preuzeo vrh Serie A, a još jednu jako dobru utakmicu odigrao je Luka Modrić (40). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Hrvatski kapetan sudjelovao je kod prvog i trećeg gola Milana, ali svidio se i cjelokupnim nastupom na terenu. Modrić je u 70 minuta igre ostvario tri ključna dodavanja, jednom pogodio okvir gola, dodao točno 43/50 dodavanja, poslao 5/6 točnih dugih lopti, dobio je oba duela u kojima se našao i jednom je otklonio opasnost. 

Foto: Sofascore za 24sata

Modriću je ovo bila 18. utakmica ove sezone za Milan, a ostao je na učinku od jednog gola i dvije asistencije. Milan je preuzeo vrh Serie A s 35 bodova, dva više od drugoplasiranog Intera, uz utakmicu više. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...
MAGNET ZA SKANDALE

FOTO Bivša nogometašica sada je zvijezda stranice za odrasle. Otkrila je koliko je zaradila...

Madelene Wright je bivša nogometašica čija je karijera doživjela dramatičan zaokret nakon skandala. Odlučila se nekoliko puta vraćati nogometu, ali najviše je zaradila snimajući sadržaj za odrasle
MEGA SKANDAL Više od 1000 igrača u Turskoj suspendirano! Livakovićev suigrač u zatvoru
UHIĆENI I SUCI

MEGA SKANDAL Više od 1000 igrača u Turskoj suspendirano! Livakovićev suigrač u zatvoru

Među onima koji su se aktivno kladili nalaze se sedam sudaca iz elitne Süper Lige i 15 njihovih pomoćnika. Neki su u tome bili iznimno aktivni; jedan je sudac u pet godina uplatio čak 18.227 oklada na nogometne utakmice
FOTO Fali li kome Liga prvaka? Ljubiteljica Hajduka pokazala atribute na dodjeli nagrada
ZANOSNA VODITELJICA

FOTO Fali li kome Liga prvaka? Ljubiteljica Hajduka pokazala atribute na dodjeli nagrada

Eva Murati uživa na Sardiniji. Albanska voditeljica Lige prvaka, zaljubljenica u hrvatski nogomet, otkrila nam je svoje simpatije prema Hajduku i Petkoviću. Modrić je ipak, kako kaže, čista magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025