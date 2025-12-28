Luka Modrić je odigrao odlično protiv Verone! Evo statistike

Milan je pobijedio Veronu 3-0 na San Siru i barem privremeno preuzeo vrh Serie A, a još jednu jako dobru utakmicu odigrao je Luka Modrić (40).

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Hrvatski kapetan sudjelovao je kod prvog i trećeg gola Milana, ali svidio se i cjelokupnim nastupom na terenu. Modrić je u 70 minuta igre ostvario tri ključna dodavanja, jednom pogodio okvir gola, dodao točno 43/50 dodavanja, poslao 5/6 točnih dugih lopti, dobio je oba duela u kojima se našao i jednom je otklonio opasnost.

Foto: Sofascore za 24sata

Modriću je ovo bila 18. utakmica ove sezone za Milan, a ostao je na učinku od jednog gola i dvije asistencije. Milan je preuzeo vrh Serie A s 35 bodova, dva više od drugoplasiranog Intera, uz utakmicu više.