Luka Modrić je opet ozlijeđen: Propustit će susret s Gironom

Luka Modrić propustio je današnji trening Real Madrida zbog bolova u listu. Umjesto treninga s ostatkom momčadi, radio je sam u teretani, a zbog ozljede vjerojatno će propustiti Realovu prvenstvenu utakmicu protiv Girone koja je na rasporedu ovu nedjelju.

#RMTraining | Gareth Bale undertook a tailor-made programme out on the pitch, while Luka Modric, Jesus Vallejo and Sergio Ramos trained using the indoor facilities. pic.twitter.com/l2lRo5TvgW