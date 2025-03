Luka Modrić je prokomentirao poništeni penal Alvareza: 'Ne znam zašto su ljudi iznenađeni'

U raspucavanju jedanaesteraca u osmini finala Lige prvaka gledali smo triler na Metropolitano stadionu u Madridu, a gostujući Real Madrid je prošao u četvrtfinale, a najviše se nakon utakmice priča o dvostrukom dodiru kod penala Juliana Alvareza, igrača Atletico Madrida koji je zabio gol, ali je taj jedanaesterac poništen.

Kylian Mbappé odmah je pokazao kako je riječ o dvostrukom dodiru i da se taj penal treba poništiti, a situaciju je nakon utakmice prokomentirao i kapetan 'kraljeva' te hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Utakmica je bila teška, a rani prvi gol odredio je tijek susreta. Znali smo kako trebamo reagirati, ali nije bilo lako pronaći prostor jer je Atletico čekao priliku iz kontre - rekao je Modrić nakon utakmice pa se osvrnuo i na sporni jedanaesterac Argentinca:

- Ispituju me stalno o tome, ali ne znam zašto su ljudi iznenađeni, pravilo je takvo. Za njih je to nesreća, za nas sreća - to je nogomet - zaključio je.

Foto: Susana Vera

Četvrtfinalne su utakmice na rasporedu 8. i 16. travnja, a u prvoj utakmici 'kraljevi' gostuju na Emiratesu kod Arsenala dok se uzvrat igra osam dana kasnije na Santiago Bernabeuu.