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ČUVENI VEZNJAK

Luka Modrić mu jedini došao na rođendan, a sada mu dao i dres: 'Hvala ti maestro, prijatelju!'

Piše Jakov Drobnjak,
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Luka Modrić mu jedini došao na rođendan, a sada mu dao i dres: 'Hvala ti maestro, prijatelju!'
Foto: Instagram
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Essien se pohvalio Modrićevim potpisanim dresom i otkrio koliko mu znači prijateljstvo s hrvatskim kapetanom

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Bivša ganska nogometna zvijezda i ikona Chelseaja, Michael Essien, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu objavu s dresom kapetana hrvatske reprezentacije, Lukom Modrićem. Essien se pohvalio potpisanim hrvatskim dresom koji mu je darovao Modrić nakon Svjetskog prvenstva. Ganac je ostao oduševljen, a njih dvojicu veže prijateljstvo iz ranih Lukinih dana u Real Madridu.

​- Kakav divan poklon od samog Maestra. Hvala ti puno, prijatelju moj - napisao je Essien.

Ova gesta samo je još jedna potvrda dubokog poštovanja i prijateljstva između dvojice nogometaša, čija veza seže u sezonu 2012/2013., kada su dijelili svlačionicu u Real Madridu. Iako je Essien u "kraljevskom klubu" proveo samo jednu sezonu kao posuđeni igrač Chelseaja, stvorio je neraskidivu vezu s Modrićem.

Njihovo prijateljstvo najbolje opisuje anegdota s Essienove proslave 30. rođendana, na koju je pozvao cijelu momčad Reala, a pojavila su se samo dva suigrača: Luka Modrić i Ricardo Carvalho. Taj je trenutak, kako je Essien kasnije često isticao, pokazao tko su mu pravi prijatelji.

Ganski veznjak, poznat po nadimku "Bizon" zbog svoje nevjerojatne snage i izdržljivosti na terenu, nikada nije krio divljenje prema hrvatskom kapetanu. U nekoliko je navrata javno nazvao Modrića najboljim veznim igračem ikada i istinskim prijateljem. 

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