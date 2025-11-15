Luka Modrić: Odlični rezultati malo su nas razmazili, ali ovo je veliki uspjeh! Jako smo sretni

Luka Modrić kao kapetan će predvoditi Hrvatsku na svom petom Svjetskom prvenstvu. Već je igrao u Njemačkoj 2006., Brazilu 2014., Rusiji 2018. te Kataru 2022.

- Osjećaj je fenomenalan. Nije mala stvar kvalificirati se na Svjetsko prvenstvo. Nekad možda to malo i zaboravimo jer smo napravili odlične rezultate na zadnja dva SP-a, ali to je sve samo nije normalno. Možemo biti sretni i ponosni na još jedan veliki uspjeh.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Samo Cristiano Ronaldo ima u povijesti nogometa više nastupa na velikim natjecanjima od vas. Da vam je to netko rekao 2006. kad ste prvi put nastupali, što biste mu rekli?

- Lijepo je to i ponosan sam na sve što sam ostvario i postigao s reprezentacijom. Brojka zvuči nestvarno, nadam se da će me poslužiti zdravlje i da ću biti tamo. Deset je poseban broj za mene i nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat.

Okruglih 200 nastupa mogli bi ostvariti na SP-u?

- Nije da nešto patim od brojki, ali bilo bi lijepo to ostvariti. Nismo ušli u utakmicu na pravi način, ali uspjeli smo preokrenuti - rekao je nakon utakmice protiv Farskih Otoka.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Modrić je trenutačno na 193 nastupa u dresu reprezentacije, a ako nastupi protiv Crne Gore i u dvije pripremne utakmice pred Mundijal, doći će do 196. To znači da bi u prvoj utakmici nokaut faze SP-a Modrić mogao stići do 200. nastupa za "vatrene"!