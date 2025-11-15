Modrić je trenutačno na 193 nastupa u dresu reprezentacije, a ako nastupi protiv Crne Gore i u dvije pripremne utakmice pred Mundijal, doći će do 196. U prvoj nokaut utakmici SP-a mogao bi nastupiti 200. put za "vatrene"
Luka Modrić: Odlični rezultati malo su nas razmazili, ali ovo je veliki uspjeh! Jako smo sretni
Luka Modrić kao kapetan će predvoditi Hrvatsku na svom petom Svjetskom prvenstvu. Već je igrao u Njemačkoj 2006., Brazilu 2014., Rusiji 2018. te Kataru 2022.
- Osjećaj je fenomenalan. Nije mala stvar kvalificirati se na Svjetsko prvenstvo. Nekad možda to malo i zaboravimo jer smo napravili odlične rezultate na zadnja dva SP-a, ali to je sve samo nije normalno. Možemo biti sretni i ponosni na još jedan veliki uspjeh.
Samo Cristiano Ronaldo ima u povijesti nogometa više nastupa na velikim natjecanjima od vas. Da vam je to netko rekao 2006. kad ste prvi put nastupali, što biste mu rekli?
- Lijepo je to i ponosan sam na sve što sam ostvario i postigao s reprezentacijom. Brojka zvuči nestvarno, nadam se da će me poslužiti zdravlje i da ću biti tamo. Deset je poseban broj za mene i nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat.
Okruglih 200 nastupa mogli bi ostvariti na SP-u?
- Nije da nešto patim od brojki, ali bilo bi lijepo to ostvariti. Nismo ušli u utakmicu na pravi način, ali uspjeli smo preokrenuti - rekao je nakon utakmice protiv Farskih Otoka.
Modrić je trenutačno na 193 nastupa u dresu reprezentacije, a ako nastupi protiv Crne Gore i u dvije pripremne utakmice pred Mundijal, doći će do 196. To znači da bi u prvoj utakmici nokaut faze SP-a Modrić mogao stići do 200. nastupa za "vatrene"!
