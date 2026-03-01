Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA UTAKMICA

Luka Modrić opet je briljirao! Ovo su brojke u pobjedi Milana

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Modrić opet je briljirao! Ovo su brojke u pobjedi Milana
3
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Hrvat je odigrao 29 utakmica za "rossonere" ove sezone i zabio dva gola te dodao tri asistencije. Njegov Milan je druga momčad Serie A sa 57 bodova, 10 manje od vodećeg Intera

Admiral

Milan je golovima u 90. i 94. minuti pobijedio Cremonese u gostima u 27. kolu Serie A, a opet je jednu od ključnih uloga odradio Luka Modrić. Hrvatski veznjak ubacio je loptu u šesnaesterac domaćih kod prvog gola Milana i potezom otključao obranu gostiju. 

Modrić je odigrao svih 90 minuta u pobjedi, a brojke su mu sjajne. Poslao je točno osam od 10 upućenih dugih lopti, dva dodavanja je presijekao, a prošla su mu dva od tri pokušana driblinga. Ostvario je čak četiri ključna dodavanja i dobio četiri od pet duela u kojima se našao. 

Foto: Sofascore za 24sata

Modrića su nahvalili i talijanski mediji nakon utakmice, a još je jednom potvrdio kako je i u poznim igračkim godinama nevjerojatna klasa. 

Hrvat je odigrao 29 utakmica za "rossonere" ove sezone i zabio dva gola te dodao tri asistencije. Njegov Milan je druga momčad Serie A sa 57 bodova, 10 manje od vodećeg Intera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom u kojoj se predstavio u novom izdanju
FOTO Bujna stjuardesa uletjela Juventusovoj zvijezdi u krevet: 'Nije mi lako, dugo sam šutjela'
FATALNA VALENTINA

FOTO Bujna stjuardesa uletjela Juventusovoj zvijezdi u krevet: 'Nije mi lako, dugo sam šutjela'

Juventusov stoper Daniele Rugani našao se u središtu skandala nakon što je imao aferu s talijanskom stjuardesom i influencericom Valentinom Mamis Facceda. Supruga Michela Persico zatražila je razvod braka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026