Luka Modrić opet je briljirao! Ovo su brojke u pobjedi Milana

Milan je golovima u 90. i 94. minuti pobijedio Cremonese u gostima u 27. kolu Serie A, a opet je jednu od ključnih uloga odradio Luka Modrić. Hrvatski veznjak ubacio je loptu u šesnaesterac domaćih kod prvog gola Milana i potezom otključao obranu gostiju.

Modrić je odigrao svih 90 minuta u pobjedi, a brojke su mu sjajne. Poslao je točno osam od 10 upućenih dugih lopti, dva dodavanja je presijekao, a prošla su mu dva od tri pokušana driblinga. Ostvario je čak četiri ključna dodavanja i dobio četiri od pet duela u kojima se našao.

Foto: Sofascore za 24sata

Modrića su nahvalili i talijanski mediji nakon utakmice, a još je jednom potvrdio kako je i u poznim igračkim godinama nevjerojatna klasa.

Hrvat je odigrao 29 utakmica za "rossonere" ove sezone i zabio dva gola te dodao tri asistencije. Njegov Milan je druga momčad Serie A sa 57 bodova, 10 manje od vodećeg Intera.