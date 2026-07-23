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Luka Modrić ostaje u Milanu: 'Budućnost nosi njegovo ime!'

Piše Jakov Drobnjak,
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Luka Modrić ostaje u Milanu: 'Budućnost nosi njegovo ime!'
Foto: IMAGO/ulmer, AC Milan
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Veselje u Milanu: Modrić ostaje još godinu dana! Rossoneri potvrdili novi ugovor, a hrvatski kapetan ide po iskupljenje i nove trofeje

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Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu, objavio je klub na svojim stranicama! Ono o čemu se pisalo nekoliko dana sada je dobilo i službenu potvrdu. Hrvatski kapetan i iduće sezone dirigirat će veznim redom Rossonera na obostrano zadovoljstvo. Novi trener Milana, Ruben Amorim, nekoliko je dana bio u kontaktu s Modrićem, a sada je dogovor postignut.

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Foto: Šime Zelić/PIXSELL, Instagram

"AC Milan s ponosom objavljuje da je Luka Modrić potpisao ugovor na još jednu sezonu, do 30. lipnja 2027. Ključna figura u veznom redu Rossonera od svog dolaska, Luka je svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi, kako na terenu tako i izvan njega, sa skromnošću i velikom strašću. Jedan od najboljih igrača u svjetskom nogometu, Hrvat će nastaviti svoje putovanje u dresu Rossonera, za koje je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola, s ambicijom da dosegne nove, važne prekretnice", piše na službenoj stranici kluba.

- Budućnost i dalje nosi njegovo ime - napisao je Milan uz objavu radosne vijesti.

Gazzetta dello Sport je prije nekoliko dana objavila kako će hrvatski maestro zaraditi 3,5 milijuna eura, a talijanski insajderi rekli su kako bi kroz bonuse to moglo doći i do 4,5 milijuna. Milan je na pripremama u Australiji, a idući tjedan Modrić bi se trebao priključiti suigračima.

Podsjetimo, Milan prošle sezone u dramatičnoj završnici prvenstva nije uspio dohvatiti Ligu prvaka, što je Modriću i klubu bio primarni cilj. Nekoliko kola prije kraja Modrić se ozlijedio, a momčad bez njega nije izdržala pritisak. Milan je završio na petom mjestu, s bodom manje od Coma kojije zgrabio zadnje mjesto u Ligi prvaka. Hrvatski kapetan nije se htio oprostiti na takav način te će "iskupljenje" tražiti u novoj sezoni. Rossoneri će uz Serie A igrati Europsku ligu.

Unatoč godinama, hrvatski kapetan i prošle je sezone imao važnu ulogu. U svim je natjecanjima skupio 37 nastupa, dok je u Serie A odigrao 2816 minuta. Ozljeda jagodične kosti spriječila ga je da prvi put nakon dugo vremena ponovno premaši granicu od 3000 ligaških minuta, što bi mu uspjelo tek drugi put u karijeri.

Pred njim je novo poglavlje u dresu Milana, u kojem se ne očekuje jednako velika minutaža, ali bi i dalje trebao biti jedan od nositelja momčadi i važan oslonac u svlačionici. Ostaje vidjeti hoće li uz klupske obveze nastaviti i igrati za hrvatsku reprezentaciju.
 

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Komentari 2
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