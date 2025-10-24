Obavijesti

Luka Modrić ponovno je odigrao briljantno! Ovo je njegov učinak

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić je protiv Pise pogodio 102 od 106 upućenih dodavanja, što je nevjerojatnih 96 posto. Ostvario je četiri ključna dodavanja, asistirao za gol, pogodio 8/8 dugih lopti, ostvario sedam od devet uspješnih driblinga!

Iako je Milan odigrao mršavih 2-2 protiv Pise doma, Luka Modrić je opet bio fantastičan! Asistirao je za drugi gol "crveno-crnih" u 93. minuti, a SofaScore ga je nagradila titulom igrača utakmice! 

Foto: Sofascore za 24sata

Modrić je protiv Pise pogodio 102 od 106 upućenih dodavanja, što je nevjerojatnih 96 posto. Ostvario je četiri ključna dodavanja, asistirao za gol, pogodio 8/8 dugih lopti, ostvario sedam od devet uspješnih driblinga! Pretrpio je i tri prekršaja te osvojio sedam lopti i dobio 14/17 duela. Zaista nevjerojatna utakmica našeg kapetana. 

Serie A - AC Milan v Fiorentina
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modriću je ovo deveti nastup za Milan ove sezone i druga asistencija, a zabio je i jedan gol. Praktički je najbolji igrač Milana i pokazuje da unatoč poznim igračkim godinama jednostavno ne gubi klasu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Milan je na vrhu Serie A sa 17 bodova, dva više od Intera, Napolija i Rome, ali uz utakmicu više. 

