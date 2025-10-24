Modrić je protiv Pise pogodio 102 od 106 upućenih dodavanja, što je nevjerojatnih 96 posto. Ostvario je četiri ključna dodavanja, asistirao za gol, pogodio 8/8 dugih lopti, ostvario sedam od devet uspješnih driblinga!
Luka Modrić ponovno je odigrao briljantno! Ovo je njegov učinak
Iako je Milan odigrao mršavih 2-2 protiv Pise doma, Luka Modrić je opet bio fantastičan! Asistirao je za drugi gol "crveno-crnih" u 93. minuti, a SofaScore ga je nagradila titulom igrača utakmice!
Modriću je ovo deveti nastup za Milan ove sezone i druga asistencija, a zabio je i jedan gol. Praktički je najbolji igrač Milana i pokazuje da unatoč poznim igračkim godinama jednostavno ne gubi klasu.
Milan je na vrhu Serie A sa 17 bodova, dva više od Intera, Napolija i Rome, ali uz utakmicu više.
