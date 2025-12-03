Luka Modrić propušta novi derbi Lazio - Milan u kupu. Evo zašto

Nogometaši Milana u četvrtak navečer gostuju u Rimu, gdje ih na Olimpicu čeka Lazio u osmini finala talijanskog kupa. Bit će to napet dvoboj, samo nekoliko dana nakon prvenstvene pobjede "rossonera" 1-0 golom Rafaela Leaa, koja je ostavila repove zbog kontroverzne VAR odluke. Trener Massimiliano Allegri kup je označio kao jedan od glavnih ciljeva sezone, no za prolazak dalje morat će povući ključne poteze, a najveći je pošteda Luke Modrića.

Nakon 13 utakmica u nizu, vrijeme je za predah

Hrvatski kapetan postao je nezamjenjiv kotačić u Allegrijevoj momčadi. Od dolaska u Milan prošlog ljeta Modrić je nanizao čak 13 utakmica u početnoj postavi, odigravši gotovo svaku minutu. Njegova vizija i iskustvo donijeli su Milanu red i ravnotežu koji su nedostajali, što je pohvalio i legendarni Fabio Capello.

Ipak, takav ritam uzeo je danak pa su u posljednjim susretima bili vidljivi znakovi umora. Allegri ga je stoga odlučio odmoriti kako bi bio potpuno spreman za važne prvenstvene izazove, poput nadolazećeg gostovanja kod Torina.

Kup je prioritet, ali rotacije su neizbježne

Za Allegrija će ovo biti prva utakmica na klupi u ovosezonskom izdanju kupa, nakon što je odradio suspenziju od dvije utakmice. Jasno je naglasio kako želi odvesti momčad do finala i boriti se za trofej, pogotovo nakon bolnog poraza od Bologne u finalu prošle sezone. Budući da Milan ne igra u europskim natjecanjima, Coppa Italia dobiva na dodatnoj važnosti. Iako kadar nije širok, a nedostaju ozlijeđeni Gimenez i Athekame, neke su promjene nužne.

Tko će zamijeniti Modrića?

Talijanski mediji navode kako će Modrićevo mjesto u veznom redu najvjerojatnije zauzeti Samuele Ricci. Ipak, najveća vijest uz Lukin odmor je povratak Ardona Jasharija u početnu postavu. Švicarski veznjak konačno će dobiti priliku od prve minute nakon teške ozljede koja ga je mjesecima udaljila s terena. Promjena će biti i u obrani, gdje će Koni De Winter zamijeniti nekoga iz trojca Tomori, Gabbia, Pavlović, dok će na bokovima zaigrati Saelemaekers i Estupinan.

Ipak, Allegri ne misli na teren poslati drugu momčad. Očekuje se da će napad ponovno predvoditi Rafael Leao i Christopher Nkunku, a u sredini će ostati i neuništivi Adrien Rabiot. Milan u Rim ide po pobjedu i prolazak u četvrtfinale, a Allegri se nada da će njegova kalkulacija s odmaranjem Modrića biti dobitna.