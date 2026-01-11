Obavijesti

PROTIV FIORENTINE

Luka Modrić seli na klupu?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Allegri je prinuđen ostaviti Modrića na klupi zbog zgusnutog rasporeda. Ako bi ga danas stavio u igru od početka, to bi značilo da Modrić u devet dana igra čak tri utakmice - piše talijanska Gazzetta dello Sport

Momčad Maximiliana Allegrija ide na gostovanje kod Fiorentine u sklopu 20. kola talijanske Serie A. Utakmica je na rasporedu od 15 sati. Milan je drugoplasirani s tri boda zaostataka za vodećim gradskim rivalom Interom. 

Međutim, uoči utakmice, talijanska Gazzetta objavila je kako bi Luka Modrić početak utakmice mogao provesti na klupi. Modrić je do sada bio među prvih 11 u svih 18 utakmica. 

Serie A - AC Milan v Genoa
Foto: Daniele Mascolo

"Allegri je prinuđen ostaviti Modrića na klupi zbog zgusnutog rasporeda. Ako bi ga danas stavio u igru od početka, to bi značilo da Modrić u devet dana igra čak tri utakmice. Jako je malo vremena za oporavak i zato su rotacije igrača nužne, posebno onih koje se najviše koristi. Među njima se ističe Modrić, koji je ne samo starter u svih 18 dosadašnjih utakmica, nego je u njima odigrao čak 1571 minutu. Toliko ih je sakupio jer je na spomenutih 18 utakmica samo tri puta zamijenjen i to najranije u 70. minuti." navodi Gazzetta u tekstu. 

Ako Modrić ne krene od prve minute, Talijan zamjenu može tražiti među veznjacima Samuelu Ricciju i Ardonu Jashari. 

