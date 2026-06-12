Luka Modrić vraća se u Real?

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40) igra svoje posljednje svjetsko prvenstvo. Uskoro njega i 'Vatrene' čeka prvi susret skupine Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

Inače, na klupskom planu Modriću uskoro istječe ugovor s Milanom i pitanje je gdje će hrvatski kapetan nastaviti svoju karijeru.

U isto vrijeme, poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je kako Real Madrid planira povratak Luke Modrića u klub nakon što se kapetan hrvatske reprezentacije ode u igračku mirovinu.

- Florentino Pérez želi dati ulogu Modriću u klubu kad god odluči završiti karijeru", napisao je Romano, zaključivši svoju objavu rečenicom: "Modrić i Real – beskrajna ljubavna priča - napisao je Romano.

"Nakon trinaest sezona u Real Madridu, pridružio se AC Milanu i postao njihova zvijezda, preuzevši vodstvo od samog početka. Ta ga je predanost dovela do krajnjih granica, što je na kraju zahtijevalo operaciju pred kraj sezone zbog ozljede lica. Posljednjih tjedana primio je mnogo ponuda, ali trenutačno se čini da ne pronalazi potrebnu motivaciju za nastavak igranja nogometa na najvišoj razini. Neki mu savjetuju da se povuče na Svjetskom prvenstvu, a iako je to u potpunosti osobna odluka, to ne bi trebao biti njegov posljednji veliki čin kao aktivnog nogometaša. Njegov povratak u Real mogućnost je, iako se o tome još ne raspravlja, ali i klub i sam Modrić slažu se u jednom: smatraju Madrid svojim domom", napisao je As.