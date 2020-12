Luka oduševio Španjolce: Sve je režirao Modrić, starac kojem Real ne želi produžiti ugovor

Španjolski listovi AS i Marca proglasili su Luku Modrića igračem utakmice u kojem je njegova momčad slavila nad Sevillom u gostima (0-1). Madriđani nemaju ligašku pobjedu u studenom

<p><strong>Real Madrid</strong> pobijedio je u gostima<strong> Sevillu </strong>(0-1) i tako upisao prvu ligašku pobjedu od slavlja nad Huescom (4-1) u zadnjem danu listopada. Španjolski mediji hrvatskog reprezentativca <strong>Luku Modrića</strong> (35) proglasili su igračem utakmice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>- Svojim dobrim i lošim potezima Vinicius je bio velika prijetnja Sevilli. S njim i Rodrygom Real je bio dinamičan i uspio se oduprijeti pritisku Seville, što Lopetegui nije očekivao. Sve je režirao Luka Modrić, taj starac s kojim klub odbija produljiti ugovor. U prvom poluvremenu domaća momčad nije postojala, nije bilo opasnosti od Munira i Ocamposa, nije bilo utrčavanja veznjaka jer su svi bili zauzeti brazilskim krilima Reala - smatra AS.</p><p>Bio je to susret koji nije obilovao s puno šansi, ali ono što smo i vidjeli, je većinom napravio Real. Kroos i Benzema su u prvom poluvremenu imali izgledne prilike, no Real nije uspio probiti domaćeg vratara sve do 55. minute kada je Mendy sjajno probio lijevi bok, poslao oštru loptu na peterac gdje se našao Vinicius koji je loptu poslao u mrežu. Lopta je na putu do mreže dirala golmana Seville pa je gol pripisan Bonu kao njegov autogol.</p><p>- Hrvat je odigrao kvalitetnu utakmicu i pomagao iznositi loptu iz obrane. Pridonio je naporima svoje momčadi da osigura pobjedu u drugom poluvremenu - napisala Marca.</p><p>Kapetanu hrvatske reprezentacije i 'desetki' Madriđana ugovor istječe na kraju tekuće sezone, a uprava mu još nije ponudila produljenje ugovora. U 'kraljevskom klubu' je od 2012., a ubrzo nakon dolaska proglašen je "najgorim pojačanjem Reala u povijesti", on je pričao samo tamo gdje najbolje zna, na terenu. I ostalo je povijest...</p>