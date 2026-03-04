Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car izborili su finale Kupa kralja

Nogometaši Real Sociedada plasirali su se u finale španjoskog Kupa Kralja svladavši i u uzvratu u San Sebastianu Athletic Bilbao 1-0. U prvom baskijskom obračunu u Bilbau Real je slavio također 1-0.

Foto: Vincent West

U današnjoj utakmici bilo je napeto sve do 87. minute kada je Mikel Oyarzabal realizirao penal. Kod domaćih je Luka Sučić ušao u igru u 90+3, a Duje Ćaleta Car ostao na klupi. Real Sociedad će u finalu 18. travnja igrati protiv Atletico Madrida koji je izbacio Barcelonu ukupnim rezultatom 4-3. Finale se igra na stadionu La Cartuja u Sevilli.