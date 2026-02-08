Luka Sučić, zvijezda Real Sociedada, ozlijedio aduktor! Propustit će polufinale Kupa protiv Athletic Bilbaa. Nada se mjestu u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu nakon što je u zadnje vrijeme kod Dalića na ledu
Luka Sučić promašio loptu pa ozlijeđen zabio gol. Trener: Ne znam što je, osjeća nelagodu
Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić (23) ozlijedio je u subotu navečer aduktor lijeve noge zbog čega neće igrati za Real Sociedad u srijedu protiv Athletic Bilbaa u polufinalu španjolskog Kupa, izvijestio je njegov klub. Sučić je u 24. minuti zabio vodeći gol u prvenstvenoj pobjedi od 3-1 nad Elcheom, ali pet minuta kasnije morao je napustiti teren u San Sebastianu.
- Osjetio je smetnje u lijevom aduktoru. Sutra će ga liječnici detaljno pregledati, ali ne vjerujemo da će biti spreman za utakmicu u Kupu - rekao je Hini klupski glasnogovornik Jon Ander Munduate.
Athletic Bilbao i Real Sociedad će u srijedu na stadionu San Mames odigrati prvu polufinalnu utakmicu Kupa kralja.
- Kad je zabio gol, osjetio je nešto u aduktoru - izjavio je trener Pellegrino Matarazzo na konferenciji za medije.
POGLEDAJTE VIDEO:
- Ne znam što mu je točno, ali osjeća nelagodu pa je njegov nastup u srijedu upitan - dodao je.
Matarazzo je preuzeo Real Sociedad krajem prosinca, a pod njegovim vodstvom je Sučić počeo igrati u kontinuitetu nakon što je prvi dio sezone uglavnom proveo na klupi za pričuve. U posljednje tri prvenstvene utakmice bio je u udarnoj postavi osmoplasirane momčadi španjolskog prvenstva.
Igrač doveden iz Salzburga u ljeto 2024. nada se hvatanju forme kako bi uvjerio hrvatskog izbornika Zlatka Dalića da ga povede na Svjetsko prvenstvo u lipnju.
Hrvatska iduću utakmicu igra 26. ožujka s Kolumbijom u američkom gradu Orlandu u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo. Sučić, s ukupno 18 nastupa za reprezentaciju, odigrao je samo dvije utakmice u kvalifikacijama za Mundijal i to obje protiv Gibraltara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+