Luka Sučić radi spektakularan transfer? Englezi žele platiti basnoslovnu cifru za njega

Piše Jakov Drobnjak,
Luka Sučić radi spektakularan transfer? Englezi žele platiti basnoslovnu cifru za njega
Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu, Hrvatska u dvije minute okrenula utakmicu na 2:1 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako piše španjolski Fichajes, Tottenham bi na ljeto mogao krenuti po Luku Sučića. Cijena od 25 milijuna eura ne bi trebala biti problem za londonski klub te je transfer moguća opcija

Luka Sučić (23) vratio se u reprezentaciju nakon što je propustio rujanski ciklus i svoj povratak okrunio je prvijencem za nacionalnu vrstu u pobjedi protiv Gibraltara. Na terenu djeluje sigurno, ali prilike u klubu nisu bajne za hrvatskog veznjaka te bi mogao na ljeto promijeniti sredinu. Već sad ima nekoliko zainteresiranih klubova, a najprimamljivija ponuda je ona iz Engleske.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Naime, kako javlja Fichajes, londonski Tottenham "bacio je oko" na hrvatskog veznjaka. Cijena Spursima ne bi trebala biti problem jer klub iz San Sebastiana za Sučića traži oko 25 milijuna eura, što je svakako "malo" u odnosu na cijene igrača koji dolaze u Premier ligu. Tottenham bi od iduće sezone mogao ozbiljno računati i na Luku Vuškovića te bi ta hrvatska konekcija dobro došla klubu iz sjevernog Londona. Uz Tottenham, Sučića motri i Inter, gdje već igra Petar Sučić te je moguća kombinacija Sučić - Sučić u veznom redu Nerazzura.

Prve sezone u San Sebastianu, Sučić je pokazao da je kvalitetan i da može biti nositelj igre. Bio je najbolji igrač po izboru navijača, a osvojio je i nagradu za gol sezone što mu je donio prekrasan "projektil" protiv Atletico Madrida. Sučić je za Real Sociedad odigrao 44 utakmice, zabio tri gola i dva puta asistirao. Problemi se javljaju u novoj sezoni jer je u početnih 11 bio samo jednom, a španjolski mediji prenijeli su kako je došlo do napetosti s novim trenerom Sergijom Franciscom. To se navodno brzo riješilo, ali je jasno da njihov odnos nije na najboljoj razini.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako god bilo, Luka Sučić je budućnost hrvatske reprezentacije i kvalitetan je da bude nositelj igre u klubovima najboljih liga. Ostaje za vidjeti kako će završiti njegova epizoda u San Sebastianu te gdje će nastaviti karijeru. Engleska se čini kao ozbiljna opcija gdje bi Sučić mogao dodatno napredovati.

