Luka Sučić vraća se na travnjak!

Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić oporavlja se od ozljede aduktora lijeve noge te će se u srijedu vratiti u momčad Real Sociedada i zaigrati tri dana kasnije protiv Mallorce, rekao je u petak trener Pellegrino Matarrazo.

Sučić, 23-godišnji hrvatski reprezentativac, ozlijedio se prije dva tjedna kada je zabio gol Elcheu u pobjedi od 3-1.

- Očekujemo da se Luka priključi ekipi u srijedu i bude spreman za utakmicu s Mallorcom - izjavio je Matarazzo na konferenciji za medije u San Sebastianu.

Real Sociedad, osma momčad španjolskog prvenstva, u subotu dočekuje posljednji Oviedo. Matarazzo je očekivao Sučićev povratak u toj utakmici, ali igrač s brojem 24 još uvijek nije mogao trenirati ovaj tjedan.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Prošli vikend je propustio poraz od 1-4 kod vodećeg Real Madrida, a također i pobjedu od 1-0 nad Atletic Bilbaom u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa.

Matarazzo je sjeo na klupu baskijskog kluba krajem prosinca te vratio Sučića u početnu postavu nakon što gotovo uopće nije igrao u prvom dijelu sezone.

Ofenzivni veznjak se nada minutama kako bi u lipnju zaigrao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, nakon što je u 'kockastom' dresu upisao već 18 nastupa.

Minutama se nada i reprezentativni branič Duje Ćaleta-Car koji je na popisu Real Sociedada za utakmicu s Oviedom. Ćaleta-Car je ove sezone upisao 19 nastupa za Baske, a Sučić je sudjelovao u 14 utakmica.