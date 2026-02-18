Obavijesti

Luka, vrijeme je! Sad 'poludi'... Ponajbolja karika Dinama još čeka veliku europsku utakmicu!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dinamov veznjak uhvatio je pravu formu, opasan je po suparnička vrata, svaka njegova lopta ima smisla. Ali, u 14 dosadašnjih europskih dvoboja za Dinamo još nema ni gol ni asistenciju. Luka, proradi u četvrtak...

Dinamo u četvrtak nastavlja europsku sezonu, u playoff rundi Europske lige u Maksimir stiže Genk. Mario Kovačević već danima u miru priprema momčad za dolazak ambicioznih Belgijaca, a u domu "modrih" vlada veliki optimizam. Zagrepčani su u dobroj formi, trener ne može računati samo na Bennacera, svi ostali spremni su za novi europski spektakl.

