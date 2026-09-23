Luka Vušković: Brat Mario gori od želje da se vrati, bio bi san da skupa zaigramo za 'vatrene'

Luka Vušković i dalje je tinejdžer, 19 mu je godina, a u prošloj i početkom ove sezone zaludio je nogometnu Europu nastupima u Bundesligi i Premier ligi. Briljira u dresu novog kluba Brightona koji je nakon pet kola na visokom trećem mjestu ligaške ljestvice, a bivši igrač Hajduka neizostavan je član prve jedanaestorice. U posljednje tri utakmice pobijedili su Coventry 5-0, izbacili Manchester United u velikom preokretu na Old Traffordu 3-2 pa isprašili prvaka Arsenala kod kuće 3-0.

- Kako smo uspjeli? Imamo odličnog trenera (Fabian Hürzler, op.a.) i stožer, izvrsno su nas pripremili, sve nam je išlo na terenu, igrali smo s puno samopouzdanja i vjere. No to je nogomet, da postoji neka formula kako igrati tako u svakoj utakmice, onda bi Brighton bio prvak Europe, a Arsenal ne bi bio prvak Engleske. Ključ je ponavljati dobre izvedbe iz tjedna u tjedan - rekao je Luka Draženu Antoliću za Sportske novosti.

Prošli izbornik Zlatko Dalić govorio je kako Luku vidi u sustavu s trojicom stopera, sad bi mu Slaven Bilić trebao dati priliku s četvoricom u zadnjoj liniji, u paru s Joškom Gvardiolom.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Igrao sam u karijeri i s trojicom i s četvoricom, to što sam lani igrao u HSV-u s trojicom ne znači da nemam iskustva igranja s četvoricom. Postoje određene razlike između takvih sustava, ali kao stoper morate biti sposobni odraditi iste stvari, skočiti, zatvoriti, dobiti duel, dobro se kretati, otvoriti igru. Nije bilo razloga da sumnjam u to da mogu odigrati s četvoricom.

Tottenhamu ne zamjera što ga je prodao bez prave prilike, već cijeni što ga je prepoznao kao talenta i dao mu priliku za razvoj, a Brightonu što ga je vidio u projektu i platio ga velik novac, 54 milijuna eura.

Brat Mario prošli tjedan vratio se treninzima HSV-a nakon četverogodišnje pauze, u studenom bi trebao i zaigrati, a onda se možda i vratiti u fokus izbornika. Hrvatska nije imala braću u reprezentaciji još od 2008. i dvojice Kovača, Roberta i Nike.

Foto: TONY O BRIEN

- HSV se pokazao kao zaista veliki klub, podrška koju su dali i ljudi u klubu i suigrači i navijači je fascinantna, znam koliko je Mariju to bilo značajno i siguran sam da gori od želje da se zahvali za to na terenu, ne sumnjam da će biti na visokoj razini. Nitko ne bi bio sretniji od nas da nam se ostvari san da zaigramo skupa u reprezentaciji, ali neka se on prvo vrati na teren i zaigra za HSV, to će biti najveći povratak. Nakon četiri godine će sigurno trebati strpljenja i vremena - zaključio je Vušković.