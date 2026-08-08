Luka Vušković debitirao u dresu Brightona! Evo kako je igrao...

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) prvi puta je nastupio u dresu Brightona, a debi je upisao u utakmici protiv Rome (3-0). Vušković je na terenu proveo 45 minuta u kojima je ostavio solidan dojam.

Vušković je u prvom nastupu za Brighton ostvario i fantastične brojke. Tijekom 45 minuta imao je čak dvije presječene lopte, tri otklanjanja opasnosti i jedan blokirani udarac. Upisao je i jednu osvojenu loptu te dobio jedini zračni duel u kojem je sudjelovao. Hrvat je za predstavu protiv Rome dobio ocjenu 6.6 od platforme Sofascore.

Podsjetimo, Vušković je za engleski Brighton službeno potpisao petogodišnji ugovor sredinom srpnja. U Brighton je stigao iz Tottenhama u transferu vrijednom 54 milijuna eura. Karijeru je započeo u mlađim uzrastima u Hajduku pa je prešao u poljski Radomiak Rad nakon čega se sljedeće sezone pridružio belgijskom prvoligašu Westerlo na posudbi. Za seniorsku momčad Hajduka debitirao je samo dva dana nakon 16. rođendana u veljači 2023. čime je postao najmlađi debitant u povijesti HNL-a.