Luka Vušković dobio odmor pa šokirao Nijemce: 'Nevjerojatno'

Hrvatski nogometni dragulj Luka Vušković proživljava sezonu iz snova u dresu njemačkog HSV-a. Iako mu je tek 18 godina, nametnuo se kao nezamjenjiv stup obrane bundesligaša, no u važnoj pobjedi protiv Union Berlina (3-2) dobio je peti žuti karton pa mora propustiti gostovanje kod Mainza. S obzirom na to da je mladi Hrvat odigrao svaku minutu od drugog kola, te je bio standardan i u raznim selekcijama hrvatske reprezentacije, trener Merlin Polzin je procijenio da je ovo idealna prilika za kratak predah.Ipak, ono što je uslijedilo iznenadilo je sve u klubu.

​- Luki je ovaj odmor bio potreban i zaslužio ga je. Ne samo da je odigrao svaku utakmicu za nas, već je stalno bio na putu s reprezentacijom. Više nam koristi ako na dva dana razbistri glavu - objasnio je Polzin medijima.

'Trening na drugoj lokaciji'

Klub je Vuškoviću dao dopuštenje da otputuje kući u Split kako bi napunio baterije. No, stručni stožer, koji i tijekom slobodnih dana prati tjelesne aktivnosti igrača putem GPS uređaja, ostao je u nevjerici. Podaci koji su stizali iz Splita nisu pokazivali mirovanje, već upravo suprotno.

​- Luka je otišao na kratki odmor, ali kada sam vidio GPS podatke... Wow, nevjerojatno. Ovo je više bio trening na drugoj lokaciji, a ne odmor. To je sve osim odmora. Impresivno - izjavio je oduševljeni strateg HSV-a.

Unatoč suspenziji, Vušković se već u utorak navečer vratio u Hamburg i na vlastiti zahtjev putuje s momčadi u Mainz kako bi im pružio podršku, što je Polzin pohvalio kao "još jedan dobar znak".

Njegova profesionalnost i igre nisu prošle nezapaženo. Dok HSV sanja o produljenju posudbe igrača koji je pod ugovorom s Tottenhamom do 2030., interes pokazuju i velikani poput Bayerna. Ipak, Polzin ne odustaje od "nogometne romantike" i nade da će Vušković i sljedeće sezone nositi dres HSV-a, možda čak i uz brata Marija, čija suspenzija istječe u studenom.