Luka Vušković među najskupljim tinejdžerima ikad! Listu dijeli s dva nova suigrača i 'vatrenim'

Luka Vušković probio se u ekskluzivni klub deset najskupljih tinejdžera u povijesti nogometa, u društvu zvijezda poput Mbappea, Joaã Felixa i Matthijsa de Ligta. Transfer u Brighton smjestio ga je uz bok dvojici novih suigrača i jednom hrvatskom reprezentativcu
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Luka Vušković službeno je novi igrač Brightona, čime je postao jedan od najskupljih tinejdžera svih vremena.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Luka Vušković službeno je novi igrač Brightona, čime je postao jedan od najskupljih tinejdžera svih vremena. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Luka Vušković službeno je novi igrač Brightona, čime je postao jedan od najskupljih tinejdžera svih vremena.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tu titulu već skoro deset godina drži Kylian Mbappe, koji je jedan od dvojice tinejdžera za koje je isplaćeno više od 100 milijuna eura.
| Foto: David Butler II/REUTERS
Na listi je i Joško Gvardiol!
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
32. Anderson (19 godina, sezona 2007./08.), iz Porta u Manchester United, cijena 31.6mil. €
| Foto: instagram
31. Gabriel Jesus (19, 2016./17.), iz Palmeirasa u Manchester City, 32 mil. €
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Sad je engleski prvak s Arsenalom.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
30. Lewis Hall (19, 2024./25.), iz Chelseaja u Newcastle, 33 mil. €
| Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
Mnogi u Engleskoj i dalje zamjeraju Tuchelu što nije bio na popisu za Svjetsko prvenstvo 2026.
| Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
29. Estevao (18, 2025./26.), Palmeiras u Chelsea, 34 mil. €
| Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Zbog ozljede lože propustio je SP za Brazil.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
28. Ousmane Dembele (19, 2016./17.), Stade Rennais u Borussiju Dortmund, 35 mil. €
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Prošlogodišnji osvajač Zlatne lopte.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
27. Renato Sanches (18, 2016./17.), Benfica u Bayern, 35 mil. €
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
26. Wesley Fofana (19, 2020./21.), St. Etienne u Leicester, 35 mil. €
| Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
Sad član Chelseaja, koji ga je platio više od 80 milijuna eura.
| Foto: Peter Cziborra/REUTERS
25. Yankuba Minteh (19, 2024./25.), Newcastle u Brighton, 35 mil. €
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Novi Vuškovićev suigrač u Brightonu.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
24. Charalampos Kostoulas (18, 2025./26.), Olympiacos u Brighton, 35 mil. €
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
23. Javier Saviola (19, 2001./02.), River Plate u Barcelonu, 35,9 mil. €
| Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Jedan od rijetkih koji je igrao za Real i za Barcelonu.
| Foto: Marvellous Durowaiye/REUTERS
22. Joško Gvardiol (19, 2021./22.), Dinamo u RB Leipzig, 36,8 mil. €
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
City ga je kupio 2023. za čak 92 milijuna eura, što ga čini najskupljim stoperom ikad.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
21. Vitor Reis (19, 2024./25.), Palmeiras u Manchester City, 37 mil. €
| Foto: Lee Smith/REUTERS
20. Wayne Rooney (18, 2004./05.), Everton u Manchester United, 37 mil. €
| Foto: Scott Heppell/REUTERS
Legenda Manchester Uniteda i engleske reprezentacije.
| Foto: Chris Radburn/REUTERS
19. Luke Shaw (18, 2014./15.), Southampton u Manchester United, 37,5 mil €
| Foto: Phil Noble/REUTERS
Karijeru su mu obilježili problemi s ozljedama.
| Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
18. Dejan Kuluševski (19, 2019./20.), Atalanta u Juventus, 39 mil. €
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Nije nastupio više od godinu dana.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
17. Fabio Silva (18, 2020./21.), Porto u Wolvese, 40 mil. €
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Sad igra za Niku Kovača u Borussiji Dortmund.
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
16. Archie Gray (19, 2024./25.), Leeds United u Tottenham, 41.25 mil. €
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
15. Jorrel Hato (19, 2025./26.), Ajax u Chelsea, 44.2 mil. €
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Kao tinejdžer je bio kapetan Ajaxa.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
14. Vinicius Junior (18, 2018./19.), Flamengo u Real Madrid, 45 mil. €
| Foto: John Sibley/REUTERS
Jedan od najboljih nogometaša današnjice.
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
13. Rodrygo (18, 2019./20.), Santos u Real Madrid, 45 mil. €
| Foto: VINCENT WEST/REUTERS
Jedan od ključnih realovaca u posljednjih godinama. Trenutačno se oporavlja od rupture križnih ligamenata.
| Foto: Jim Rassol/REUTERS
12. Franco Mastantuono (18, 2025./26.), River Plate u Real Madrid, 45 mil. €
| Foto: RODRIGO VALLE/REUTERS
Dobro je počeo sezonu u Real Madridu, ali je pao u drugoj polovici, pogotovo nakon otkaza Xabiju Alonsu. Zbog toga je ostao i bez mjesta na popisu Argentine na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: RODRIGO VALLE/REUTERS
11. Endrick (18, 2024./25.), Palmeiras u Real Madrid, 47.5 mil. €
| Foto: Caean Couto/REUTERS
Real polaže velike nade u njega, drugu polovicu prošle sezone proveo je na posudbi u Lyonu.
| Foto: Caean Couto/REUTERS
10. Desire Doue (19, 2024./25.), Stade Rennes u PSG, 50 mil €
| Foto: David Butler II/REUTERS
Jedan od glavnih igrača PSG-a i Francuske.
| Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
9. Geovany Quenda (19, 2025./26.), Sporting u Chelsea, 50 mil. €
| Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
Chelsea je njegov transfer dogovorio još u ožujku 2025. godine, ali sad je finaliziran.
| Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
8. Luka Vušković (19, 2025./26.), Tottenham u Brighton, 54 mil. €
| Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
Jedan od najvećih hrvatskih talenata. Prošlu je sezonu proveo na posudbi u HSV-u.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
7. Joao Neves (19, 2024./25.), Benfica u PSG, 59.9 mil. €
| Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
Standardan u PSG-u i Portugalu.
| Foto: Troy Taormina/REUTERS
6. Anthony Martial (19, 2015./16.), Monaco u Manchester United, 60 mil. €
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Sad igra u Meksiku, veliko razočarenje "crvenih vrasgova".
| Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
5. Leny Yoro (18, 2024./25.), Lille u Manchester United, 62 mil. €
| Foto: Peter Cziborra/REUTERS
4. Romeo Lavia (19, 2023./24.), Southampton u Chelsea, 62.1 mil. €
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
3. Matthijs de Ligt (19, 2019./20.), Ajax u Juventus, 85.5 mil. €
| Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
2. Joao Felix (19, 2019./20.), Benfica u Atletico Madrid, 127.2 mil. €
| Foto: Jerome Miron/REUTERS
U Portugalu su očekivali puno više od njega. Uz dva ranije navedena kluba, nastupao je još za Barcelonu, Chelsea, Milan, a sada je u Al Nassru.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
1. Kylian Mbappe (19, 2018./19.), Monaco u PSG, 180 mil. €
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Čovjek koji je sigurno opravdao svoju cijenu. Već godinama među najboljima na svijetu.
| Foto: Paul Childs/REUTERS