Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SENZACIONALNI TINEJDŽERI

Luka Vušković među najskupljim tinejdžerima ikad! Listu dijeli s dva nova suigrača i 'vatrenim'

Luka Vušković probio se u ekskluzivni klub deset najskupljih tinejdžera u povijesti nogometa, u društvu zvijezda poput Mbappea, Joaã Felixa i Matthijsa de Ligta. Transfer u Brighton smjestio ga je uz bok dvojici novih suigrača i jednom hrvatskom reprezentativcu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Luka Vušković službeno je novi igrač Brightona, čime je postao jedan od najskupljih tinejdžera svih vremena. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/60
Luka Vušković službeno je novi igrač Brightona, čime je postao jedan od najskupljih tinejdžera svih vremena. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026