SJAJNI STOPER

Luka Vušković na vrhu u ligama petice! Evo po kojem kriteriju

Piše Petar Božičević,
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Osim sjajne napadačke igre, Vušković je briljantan i u primarnoj zadaći, odnosno obrani. Bilježi četiri vraćene lopte po utakmici, 8,7 otklonjenih opasnosti (vodeći u Bundesligi) te dobiva čak 69 posto duela u kojima se nalazi

Admiral

Luka Vušković (19) odigrao je sjajnu utakmicu i izborio dva penala protiv Wolfsburga te zabio gol. Bio mu je to peti gol u Bundesligi ove sezone, čime je Hrvat izbio na prvo mjesto strijelaca među braničima u ligama petice! 

Iza Vuškovića po tom su segmentu Cristian Romero, Micky van den Ven, Nico Schlotterbeck i Malick Thiaw koji svi imaju po četiri gola u svojim ligama ove sezone. 

Foto: Sofascore za 24sata

Osim sjajne napadačke igre, Vušković je briljantan i u primarnoj zadaći, odnosno obrani. Bilježi četiri vraćene lopte po utakmici, 8,7 otklonjenih opasnosti (vodeći u Bundesligi) te dobiva čak 69 posto duela u kojima se nalazi. 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Vuškovićeve igre nisu prošle nezapaženo ni u europskim okvirima. Engleski mediji raspisali su se o interesu Bayerna i Barcelone, ali interes su pokazali i klubovi iz Premier lige. 

Hrvat je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u, prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, a za hrvatsku reprezentaciju je nastupio dvaput. 

