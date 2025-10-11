Obavijesti

DOGOVOR DVOJICE IZBORNIKA

Luka Vušković napustio A vrstu i priključio se mladoj selekciji

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Luka Vušković se pridružuje U-21 reprezentaciji za ključnu utakmicu protiv Ukrajine. Dalić ga ustupio Oliću kako bi pomogao mladima! Hoće li mladi "vatreni" osigurati pobjedu

Mladi branič Luka Vušković (18) priključen je hrvatskoj mladoj reprezentaciji, objavio je Hrvatski nogometni savez (HNS). Izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić, odlučio je u dogovoru s U-21 izbornikom Ivicom Olićem ustupiti Vuškovića kako bi pomogao U-21 reprezentaciji u jednoj od najvažnijih utakmica tekućeg kvalifikacijskog ciklusa.

Mlade "vatrene" 14. listopada u Velikoj Gorici očekuje utakmica protiv Ukrajine u skupini H kvalifikacija za Euro 2027.

Vušković je prvotno bio na Dalićevom popisu za utakmice protiv Češke i Gibraltara. Nakon što su "Vatreni" odigrali 0-0 u Pragu stigavši na korak do plasmana na SP, Dalić je procijenio kako je mladi branič Tottenhama na posudbi u HSV-u, potrebniji Oliću u susretu protiv Ukrajine, pogotovo nakon ozljede Morena Živkovića.

Hrvatska U-21 reprezentacija je kvalifikacije otvorila odigravši 1-1 na gostovanju u Turskoj, a za tri dana će ugostiti Ukrajinu koja trenutačno vodi u skupini s četiri boda iz dvije utakmice. Identičan skor, ali uz slabiju razliku pogodaka ima Turska, slijedi Mađarska s dva bod iz dvije utakmice, te Hrvatska i Litva sa po jednim bodom, no Litva ima već tri odigrane utakmice.

