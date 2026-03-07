Obavijesti

HRVAT BRILJIRA

Luka Vušković opet zabio gol!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marcus Brandt/DPA

Vuškoviću je ovo peti gol u Bundesligi ove sezone u 22. utakmici, a engleski mediji raspisali su se o interesu brojnih europskih velikana poput Bayerna i Barcelone

Wolfsburg je dočekao HSV u 25. kolu Bundeslige i poveo u 22. minuti golom Eriksena iz penala. Ipak, svega 11 minuta kasnije zabili su i gosti za izjednačenje, a pogodio je Luka Vušković

Zanimljivo, Hrvat je također zabio iz penala, kao i Eriksen, a nije toliko uobičajeno da stoperi izvode kaznene udarce. Ipak, to dovoljno govori o tome koliko je Vušković važan kotačić u HSV-u i koliko ga cijene. Gol Vuškovića pogledajte OVDJE

Vušković je i izborio penal, a ovo mu je peti gol u Bundesligi ove sezone u 22. utakmici, a engleski mediji raspisali su se o interesu brojnih europskih velikana poput Bayerna i Barcelone. 

