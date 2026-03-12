Luka Vušković otkrio najveću slabost: Naporno radim na tome

Luka Vušković (18) igrama je u HSV-u oduševio nogometnu Europu i skrenuo pozornost na sebe. Traže ga klubovi diljem Europe, ali mladi stoper priznao je da još ima neke manjkavosti u igri.

Novinari Bilda pitali su Hrvata koja mu je najveća slabost u igri, a Vušković nije imao dileme.

- Moja brzina. Naporno radim na njoj. Posljednje dvije i pol godine imam svog trenera u Hrvatskoj, Joška Vlašića. Na tome radim svaki dan i ovdje u Hamburgu. Posljednjih godina poboljšao sam svoju najveću brzinu s 30 na 32.5 km/h. To je prilično dobro za braniča, ali još uvijek ima prostora za napredak - otkrio je hrvatski stoper.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Pitali su ga i tko je najteži protivnik kojeg je morao čuvati, a tu je Vušković dao pomalo očekivan odgovor.

- Mogu reći samo Harry Kane, posebno u našoj prvoj utakmici. Pametan je; svaki dodir lopte u protivničkom kaznenom prostoru je gol.

Više je puta Hrvat naglašavao da mu je san zaigrati sa starijim bratom Marijom u dresu HSV-a, a to mu je san još uvijek, priznao je.

- To je tako veliki san, a trenutno je još uvijek previše nerealan. Ne mogu to baš zamisliti, ali tko zna što će se dogoditi za nekoliko mjeseci ili godina. Sigurno će u nekom trenutku postati realnije. To je san cijele naše obitelji. Naši roditelji, posebno, voljeli bi vidjeti svoje sinove na terenu zajedno u istoj momčadi. To nam nikada nije uspjelo, čak ni u ležernoj ili obiteljskoj utakmici - otkrio je za Bild.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Vušković je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio pet golova, jednom je i asistirao, a dobio je čak triput nagradu za najboljeg mladog igrača mjeseca u Bundesligi.