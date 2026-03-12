Obavijesti

Sport

Komentari 5
HIT IGRAČ BUNDESLIGE

Luka Vušković otkrio najveću slabost: Naporno radim na tome

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Luka Vušković otkrio najveću slabost: Naporno radim na tome
3
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Vušković je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio pet golova, jednom je i asistirao, a dobio je čak triput nagradu za najboljeg mladog igrača mjeseca u Bundesligi.

Luka Vušković (18) igrama je u HSV-u oduševio nogometnu Europu i skrenuo pozornost na sebe. Traže ga klubovi diljem Europe, ali mladi stoper priznao je da još ima neke manjkavosti u igri. 

Novinari Bilda pitali su Hrvata koja mu je najveća slabost u igri, a Vušković nije imao dileme. 

- Moja brzina. Naporno radim na njoj. Posljednje dvije i pol godine imam svog trenera u Hrvatskoj, Joška Vlašića. Na tome radim svaki dan i ovdje u Hamburgu. Posljednjih godina poboljšao sam svoju najveću brzinu s 30 na 32.5 km/h. To je prilično dobro za braniča, ali još uvijek ima prostora za napredak - otkrio je hrvatski stoper. 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Pitali su ga i tko je najteži protivnik kojeg je morao čuvati, a tu je Vušković dao pomalo očekivan odgovor. 

- Mogu reći samo Harry Kane, posebno u našoj prvoj utakmici. Pametan je; svaki dodir lopte u protivničkom kaznenom prostoru je gol. 

Više je puta Hrvat naglašavao da mu je san zaigrati sa starijim bratom Marijom u dresu HSV-a, a to mu je san još uvijek, priznao je. 

- To je tako veliki san, a trenutno je još uvijek previše nerealan. Ne mogu to baš zamisliti, ali tko zna što će se dogoditi za nekoliko mjeseci ili godina. Sigurno će u nekom trenutku postati realnije. To je san cijele naše obitelji. Naši roditelji, posebno, voljeli bi vidjeti svoje sinove na terenu zajedno u istoj momčadi. To nam nikada nije uspjelo, čak ni u ležernoj ili obiteljskoj utakmici - otkrio je za Bild. 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Vušković je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio pet golova, jednom je i asistirao, a dobio je čak triput nagradu za najboljeg mladog igrača mjeseca u Bundesligi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0
Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'
HNS O NJEMU ŠUTI

Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'

Adrien Thomasson, kapetan Lensa, dominira asistencijama u francuskoj ligi i nema ništa protiv igranja za "vatrene"! Njegovi hrvatski korijeni i djedova ljubav prema nogometu oblikovali su ga u zvijezdu
FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!
SPREMA SE SPEKTAKL

FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, na svojem je profilu objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026