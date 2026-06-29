Obavijesti

Sport

Komentari 1
DIŽE SE BURA

Luka Vušković podržao Livaju!

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Vušković podržao Livaju!
Foto: Kai Pfaffenbach

Marko Livaja potjeran je s priprema Hajduka u Sloveniji u nedjelju zbog kršenja discipline

Admiral

Mnogo bure se podiglo nakon što je Marko Livaja potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub.

To bi značilo da se jedan od najvažnijih igrača Hajduka u novijoj povijesti može naći na tržištu bez odštete, što će sigurno izazvati veliku pozornost klubova koji prate njegovu situaciju. Livaja se tako formalno našao u sličnoj situaciji kao Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon, kojima je klub ranije dao otvorene ruke da pronađu novu sredinu. Mišljenja navijačkog puka su podijeljena. 

Sada se oglasio i Luka Vušković, bivši nogometaš Hajduka i hrvatski reprezentativac koji je trenutačno s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu. Vušković je na svom Instagramu objavio fotografiju Livaje te emotikonima krune i srca dao do znanja da podržava svog bivšeg suigrača.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'
SHOW U PHILADELPHIJI

Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

U subotu u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatske i Gane, hrvatski navijači priredili su spektakl američkim mladencima. Upali su na njihovo vjenčanje ispred Gradske vijećnice i oduševili ih: 'To ćemo pamtiti cijeli život', kaže nam mladenka Ashton

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026