Luka Vušković podržao Livaju!

Mnogo bure se podiglo nakon što je Marko Livaja potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub.

To bi značilo da se jedan od najvažnijih igrača Hajduka u novijoj povijesti može naći na tržištu bez odštete, što će sigurno izazvati veliku pozornost klubova koji prate njegovu situaciju. Livaja se tako formalno našao u sličnoj situaciji kao Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon, kojima je klub ranije dao otvorene ruke da pronađu novu sredinu. Mišljenja navijačkog puka su podijeljena.

Sada se oglasio i Luka Vušković, bivši nogometaš Hajduka i hrvatski reprezentativac koji je trenutačno s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu. Vušković je na svom Instagramu objavio fotografiju Livaje te emotikonima krune i srca dao do znanja da podržava svog bivšeg suigrača.