Obavijesti

Sport

Komentari 13
NOVI TRANSFER

Luka Vušković ima novi klub!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Vušković ima novi klub!
Foto: Fabrizio Romano/Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brighton je za Vuškovića spreman izdvojiti 53 milijuna eura fiksno, a postoji i klauzula u ugovoru o sljedećoj prodaji kojom bi mogao premašiti čak 58 milijuna eura.

Admiral

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković se oprašta od Tottenhama usred Svjetskog prvenstva. 19-godišnji stoper karijeru će nastaviti u dresu engleskog Brightona, javlja poznati nogometni insajder Fabrizio Romano.

Brighton je za Vuškovića spreman izdvojiti 53 milijuna eura fiksno, a postoji i klauzula u ugovoru o sljedećoj prodaji kojom bi mogao premašiti čak 58 milijuna eura. 

Hrvat je prošle sezone briljirao u dresu HSV-a gdje je došao na posudbu iz Tottenhama. U prošloj sezoni ostvario 30 nastupa i zabio šest golova, uz jednu asistenciju te je više puta proglašen igračem mjeseca i uvršten je u momčad sezone Bundeslige. Vušković ugovor sa Tottenhamom ima do  2030. godine.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napustio novog prvoligaša, ikona Dinama produžila ugovor
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napustio novog prvoligaša, ikona Dinama produžila ugovor

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026