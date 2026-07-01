Luka Vušković ima novi klub!

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković se oprašta od Tottenhama usred Svjetskog prvenstva. 19-godišnji stoper karijeru će nastaviti u dresu engleskog Brightona, javlja poznati nogometni insajder Fabrizio Romano.

Brighton je za Vuškovića spreman izdvojiti 53 milijuna eura fiksno, a postoji i klauzula u ugovoru o sljedećoj prodaji kojom bi mogao premašiti čak 58 milijuna eura.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton agree deal to sign Luka Vušković from Tottenham, here we go! 💣



£46m fixed fee plus sell-on clause to bring the potential package over £50m. Massive signing for #BHAFC after personal terms also agreed.



💣 Spurs ready to go ALL IN for Sandro Tonali. pic.twitter.com/4ZzqsvM223 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Hrvat je prošle sezone briljirao u dresu HSV-a gdje je došao na posudbu iz Tottenhama. U prošloj sezoni ostvario 30 nastupa i zabio šest golova, uz jednu asistenciju te je više puta proglašen igračem mjeseca i uvršten je u momčad sezone Bundeslige. Vušković ugovor sa Tottenhamom ima do 2030. godine.

