VIDEO Vušković zabio Bayernu!

Luka Vušković zabio je gol Bayernu u Bundesligi! HSV je remizirao s Bayernom (2-2), a Hrvat je pogodio za konačan rezultat u 53. minuti.

Poveo je HSV u 34. minuti golom Vieire iz penala, ali šest minuta kasnije Kane je zabio za 1-1. Gosti su poveli već u 46. minuti golom Luisa Diaza, a onda je Vušković u 53. vratio rezultat u egal. Zabio je glavom.

Gol Hrvata pogledajte OVDJE

Ovo je Vuškoviću već četvrti gol u Bundesligi u 17. utakmici. Prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, a interes za njegovo dovođenje iskazali su brojni europski velikani poput Barcelone i Bayerna. Dakako, treba naglasiti da je on igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u.

HSV je 13. momčad Bundeslige s 19 bodova, dok je Bayern vodeći sa 51 bodom.