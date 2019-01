Luka zabija zimi i uvijek bude čudesno. Golčina za golčinom

Kad Luka Modrić zabija, on to radi sa stilom! Istina - nije često. To mnogi smatraju kao njegovu manu. A i udarac mu je takav da bi mogao češće pucati.

- Svi mi treneri govore da češće pucam, ali meni je draže dodati, proigrati suigrača - otkrio je primajući Ballon d’Or jedinu stvar u kojoj je “odbijao poslušnost” Solariju, Lopeteguiju, Zidaneu...

Otkad je otišao iz Dinama, Luka ni jedne godine nije zabio više od pet golova, računajući i klub i reprezentaciju. Od ljeta 2012. godine Realov je igrač i za “kraljevski klub” zabio je 15 golova u svim natjecanjima - deset u La Ligi, četiri u Ligi prvaka i jedan na klupskom Svjetskom prvenstvu. Ni jedan nije bio iz prekida, a samo dva od tih 15 bila su iz kaznenog prostora: Villarrealu 2016. i Šahtaru 2015.

Zanimljivo, od tih 15 golova čak je devet zabio u zimskim mjesecima, od studenog do veljače.

Ma samo da malo češće poteže udarac...