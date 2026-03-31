Lukakuu prijeti izbacivanje iz ekipe jer nije došao na trening

Romelu Lukaku mogao bi se naći u problemima s Napolijem nakon što se belgijski napadač nije pojavio na treningu, unatoč tome što je odustao od nastupa za reprezentaciju zbog ozljede, priopćili su u utorak iz aktualnog talijanskog nogometnog prvaka. Klub je potvrdio da se Lukaku nije pojavio nakon što je pozvan natrag na trening, što je izazvalo prijetnje disciplinskim mjerama u sagi koja je dovela u pitanje neposrednu budućnost bivšeg napadača Chelseaja i Intera.

Lukaku nije otputovao s belgijskom reprezentacijom u Sjedinjene Američke Države, propustivši pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv reprezentacija SAD-a i Meksika, kako bi poradio na svojoj fizičkoj spremi. Talijanski mediji izvijestili su da je Lukaku odbio vratiti se na klupske treninge radi rehabilitacije.

"Napoli može potvrditi da Romelu Lukaku nije odgovorio na današnji poziv da se vrati treninzima. Klub zadržava pravo razmotriti poduzimanje odgovarajućih disciplinskih mjera, kao i odlučiti hoće li igrač nastaviti trenirati s momčadi na neodređeno vrijeme", stoji u Napolijevom priopćenju.

Lukaku, koji je prošle sezone postigao 14 golova i predvodio Napoli do naslova prvaka Serie A, prošao je kroz burnu sezonu opterećenu problemima s fizičkom spremom. Prvu polovicu sezone bio je izvan terena zbog ozljede tetive koljena, dok je od povratka u siječnju uspio postići jedan ligaški gol u pet nastupa ulazeći s klupe.

NE IDE, PA NE IDE... Hrvatski napadač doživio novi peh. Nakon sedam mjeseci pauze morao ponovo pod nož
"Istina je da se posljednjih nekoliko tjedana nisam fizički osjećao dobro i otišao sam na pregled dok sam bio u Belgiji, a pregled je pokazao upalu i tekućinu na mišiću fleksora kuka pored ožiljnog tkiva", izjavio je 32-godišnji napadač braneći odluku da ostane u Belgiji na liječenju.

"Budući da je to drugi problem koji sam imao od povratka početkom studenog, odlučio sam proći rehabilitaciju u Belgiji kako bih mogao pomoći kada bude potrebno. Nikada ne bih mogao okrenuti leđa Napoliju. Nema ništa više što bih volio raditi nego igrati i pobjeđivati ​​sa svojom momčadi. Ali sada moram biti siguran da sam fizički sto posto spreman", rekao je Lukaku.

Napoli je treći u Serie A sa 62 boda, sedam bodova iza vodećeg Intera. U sljedećem kolu Napoli će ugostiti drugoplasirani Milan koji ima bod više.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
EKSKLUZIVNO Gattuso pred meč života: 'Pusti ti to, što je nova u Hajduku? Zašto ne igra Livaja?'
Gennaro Gattuso u predvorju hotela Zenica nekoliko sati uoči sudbonosne utakmice s Italijom u playoffu za SP za 24sata otvoreno i bez zadrške komentira goruća pitanja u Hajduku
FOTO Što krije luksuzna kuća Gattusovih? Dresovi, trofeji i neobičan poklon usred sobe
Otac, majka i sestra bivšeg Hajdukova trenera žive u mirnom mjestu Corigliano Schiavonea na jugu Italije. Posjetili smo kuću-muzej i uvjerili se kakvo je nogometno bogatstvo prikupio Gattuso

