Littler je u Wigan stigao unatoč kritikama dijela navijača koji smatraju da njegovim nastupom ostali mladi igrači gube priliku izboriti mjesto na seniorskom Svjetskom prvenstvu
Luke Littler je dvostruki svjetski prvak, ali kod juniora mu ne ide
Luke Littler ponovno nije uspio izboriti finale Svjetskog prvenstva mladih u pikadu. Prvi igrač svijeta i dvostruki uzastopni svjetski prvak u seniorskoj konkurenciji drugi je put zaredom zaustavljen u polufinalu.
Littler je u Wigan stigao unatoč kritikama dijela navijača koji smatraju da njegovim nastupom ostali mladi igrači gube priliku izboriti mjesto na seniorskom Svjetskom prvenstvu. No, 19-godišnji Englez prema pravilima ima pravo nastupa na turniru, a nastup je iskoristio i za dodatno natjecateljsko iskustvo nakon ranog ispadanja s World Grand Prixa.
U polufinalu je Littler ispao od Cama Crabtreea. Crabtree je poveo 2-0, Littler preokrenuo na 3-2, no 23-godišnji Englez ponovno je preuzeo vodstvo. Littler je potom sjajnim izlazom 117 izjednačio na 5-5, ali u odlučujućem legu Crabtree je bio smireniji i slavio 6-5. Obojica su pritom ostvarila gotovo identičan prosjek – Crabtree 97,91, a Littler 97,89. Littler je tako ostao bez prilike za povijesni pothvat. Da je osvojio turnir, postao bi prvi igrač koji istodobno drži naslov svjetskog prvaka i svjetskog prvaka u konkurenciji mladih.
U finalu će Crabtree igrati protiv Nijemca Jana Schmidta. On je u drugom polufinalu svladao Charlieja Manbyja 6-3 i izborio svoje prvo finale Svjetskog prvenstva mladih. Crabtree i Schmidt za naslov će igrati 29. studenoga u Mineheadu, na pozornici Players Championship Finalsa.
Littleru je ovo drugi uzastopni poraz u polufinalu ovog natjecanja. Prošle godine od njega je s 6-5 bolja bila Beau Greaves, dok je naslov osvojio Nizozemac Gian van Veen.
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