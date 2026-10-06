Luke Littler je dvostruki svjetski prvak, ali kod juniora mu ne ide

Luke Littler ponovno nije uspio izboriti finale Svjetskog prvenstva mladih u pikadu. Prvi igrač svijeta i dvostruki uzastopni svjetski prvak u seniorskoj konkurenciji drugi je put zaredom zaustavljen u polufinalu.

Littler je u Wigan stigao unatoč kritikama dijela navijača koji smatraju da njegovim nastupom ostali mladi igrači gube priliku izboriti mjesto na seniorskom Svjetskom prvenstvu. No, 19-godišnji Englez prema pravilima ima pravo nastupa na turniru, a nastup je iskoristio i za dodatno natjecateljsko iskustvo nakon ranog ispadanja s World Grand Prixa.

Foto: Lee Smith/REUTERS

U polufinalu je Littler ispao od Cama Crabtreea. Crabtree je poveo 2-0, Littler preokrenuo na 3-2, no 23-godišnji Englez ponovno je preuzeo vodstvo. Littler je potom sjajnim izlazom 117 izjednačio na 5-5, ali u odlučujućem legu Crabtree je bio smireniji i slavio 6-5. Obojica su pritom ostvarila gotovo identičan prosjek – Crabtree 97,91, a Littler 97,89. Littler je tako ostao bez prilike za povijesni pothvat. Da je osvojio turnir, postao bi prvi igrač koji istodobno drži naslov svjetskog prvaka i svjetskog prvaka u konkurenciji mladih.

U finalu će Crabtree igrati protiv Nijemca Jana Schmidta. On je u drugom polufinalu svladao Charlieja Manbyja 6-3 i izborio svoje prvo finale Svjetskog prvenstva mladih. Crabtree i Schmidt za naslov će igrati 29. studenoga u Mineheadu, na pozornici Players Championship Finalsa.

Littleru je ovo drugi uzastopni poraz u polufinalu ovog natjecanja. Prošle godine od njega je s 6-5 bolja bila Beau Greaves, dok je naslov osvojio Nizozemac Gian van Veen.