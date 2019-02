Ma bravo: Gledali statistiku pa propustili uzeti Luku Dončića

Atlanta Hawksi u rukama su imali Luku Dončića do sat vremena pred početak drafta. Javnosti je to otkrio Atlantin generalni menadžer Travis Schlenk na marginama All Star vikenda u Charlottei.

- Pregovarali smo s Dončićevim agentima, zapravo već daleko odmakli u tim pregovorima. Toliko da je Luka ujutro u New Yorku obavio i liječnički pregled. Imali smo treći 'pick' i odabrali baš njega - pričao je Schlenk.

- Tako je bilo do sat vremena prije početka drafta kad nam se javio Dallas koji je bio na petom 'picku'. Htjeli su da zamijenimo pozicije, odgovorio sam "Ubacite još jedan 'lottery-pick' inače neću ni početi razgovarati s vama". Pristali su. I onda su počele kombinacije i računice. U sve smo ubacili i statistička predviđanja naše i Dallasove uspješnosti i... Pristali na ponudu Mavericksa - objasnio je Schlenk.

Atlanta je s Youngom na 32,8 % učinka, Dallas sa Dončićem na 45,6 %. Dončić ima 20,7 poena, 7,2 skoka i 5,6 asistencija po utakmica, Young je na 16,9 poena, 3,3 skoka i 7,6 asistencija.

Da se razumijemo, Trae Young je jedan od najnadarenijih ako ne i najnadareniji play-maker generacije, također zajamčena NBA zvijezda i igrač na kojem Hawksi s punim pravom grade budućnost, ali...

Statistika 'igra' do određene granice, najbolje odluke uvijek donose ne oni koji imaju najbolje statističke podatke nego oni koji najbolje znaju košarku, koji znaju kako do NBA prstena. Oni koji su - pobjednici.

Travis Schlenk je otkrio Draymonda Greena i čovjek je dobar u svom poslu, ali Marc Cuban za Schlenka njega 'tata košarke'. Gazda Mavericksa je rođeni pobjednik i u biznisu i 'u basketu'. A takve njuške vide razliku između Dončića i Younga i s povezom na očima.