Halo, kontrola leta? Čudesni Ronaldo je 'preletio' Apenine

Cristiano Ronaldo pravo je sportsko čudo. Portugalac ima tijelo 20-godišnjaka. Ono sadrži sedam posto masti, a prosjek kod profesionalnih nogometaša je deset. Čak 50 posto njegove mase su mišići, dok je prosjek kod nogometaša 46 posto. To jednostavno znači, da on uopće ne stari!

Eh, kako to tek izgleda u praksi? Pa izgleda tako da čovjek i u 34. godini trpa lakoćom, ali ovo što je zabio Sampdoriji je nešto abnormalno! Juve je pobijedio Sampu 2-1, a Portugalac je pokazao neviđene sposobnosti, nešto što viđamo u kineskim nerealnim filmovima gdje se sukobljavaju trijade pa akteri lete po zraku po nekoliko sekundi.

Alex Sandro je u 45. minuti ubacio loptu u peterac Sampdorije, a Ronaldo je tako skočio da je izgledalo kao da leti i mirno zabio za 2-1. Neobično je to što je skočio u zrak nekoliko sekundi prije nego što je lopta krenula prema njemu, a svaki normalan čovjek bi pao na tlo dok bi lopta došla do njega. Ali Cristiano nije s ovog planeta. Zadržao se u zraku i dočekao loptu. Talijani su došli do podatka da je skočio 71 cm od zemlje, a prilikom udarca glavom bio je na visini od 256 cm.

Braniči Sampdorije su pokraj njega izgledali poput djece, a samo su mogli zastati i uživati u ovoj magiji. Prvi gol za Juve zabio je Dybala, a za domaćine je zabio Caprari. Ronaldu je ovo deseti gol u Serie A, a zabio je dva i u Ligi prvaka. Prethodnih tjedana dobio je kritike zbog svojih lošijih izdanja i jer je izgledao gotovo neprimjetno na terenu, ali u posljednjim utakmicama je začepio usta kritičarima i pokazao tko je Cristiano Ronaldo.

Nekad se pitamo je li on čovjek, a to su znanstvenici na jednom sveučilištu i provjerili.

On je čudo

Na sveučilištu Chichester 2011. su obavili testiranje s Ronaldom u glavnoj ulozi. Portugalac je skočio 78 centimetara u zrak što je sedam centimetara više od prosječnog NBA igrača. Znanstvenici su izračunali kako čudesni Ronaldo prilikom odskoka stvara silu jednaku pet puta njegovoj tjelesnoj masi. I nakon skoro osam godina, sve je i dalje isto.

- Kad Ronaldo skače, savije koljena i stavi noge iza stražnjice. To ima efekt privremenog podizanja centra gravitacije, a svima nam se čini kao da stoji u zraku - rekao je dr. Neil Smith, stručnjak za biomehaniku na Sveučilištu Chichester.

Ono što je nevjerojatno je to da Portugalac i u 34. godini ima nevjerojatan odraz, pa on kao ne stari uopće. Tajna njegove fizičke spreme je u biranoj prehrani, dijeti i svakodnevnom vježbanju.

