Ovako čudesni Šveđanin leti zrakom! Duplantis opet srušio svjetski rekord i odnio nagradu

Čudesni Ukrajinac Sergej Bubka sinonim je za skok s motkom. Čak 35 puta postavljao je svjetske rekorde u dvorani i na otvorenom, naosvajao se svjetskih, europskih i olimpijskih zlata te maksimalno popularizirao ovaj sport.

Kako sva djeca koja se bave nogometom žele jednog dana igrati kao Leo Messi i Cristiano Ronaldo, tako mnogi dječaci koji se bave skokom s motkom žele letjeti zrakom kao Bubka. E pa jedan mlađahni Šveđanin uspio je u tome. Za njega ne postoje granice ni prepreke, a jednoga dana, ako ovako nastavi, mogao bi detronizirati velikog Bubku.

Čudesni Armand Duplantis (22) osvojio je zlato u skoku s motkom na Svjetskom prvenstvu u američkom Eugeneu. To nije nikakvo iznenađenje, veća vjerojatnost bila je da će na zemlju se spustiti vanzemaljci nego što će on ostati bez zlata. No, da to ne bude samo rutinsko odrađivanje posla, pobrinuo se sam Duplantis koji je peti put u svojoj kratkoj karijeri srušio svjetski rekord!

Švedski genijalac je s već preskočenih šest metara osvojio svjetsko zlato i konkurenciju ostavio na 5.94. Do kraja natjecanja bila je to borba sa samim sobom, htio je postaviti novi svjetski rekord i uspio je to s preskočenih 6.21 metara za što je zaradio novih 100 tisuća eura! Prethodni rekord postavio je upravo on prije svega četiri mjeseca kada je skočio 6.19 m.

Inače, svjetski rekord od preskočenih 614 cm čak 26 godina držao je Bubka. Sve dok se nije pojavio njegov nasljednik. Duplantis ga je srušio u veljači prije dvije godine preskočivši centimetar više, a iz godine u godinu svjetski rekord je sve viši.

Već s 22 godine upisao se u povijest atletike, no njegova karijera je tek započela. I to je ono što je najfascinantnije. Nema pravu konkurenciju, djeluje zrelo, moćno i toliko superiorno u odnosu na ostale natjecatelje. I upravo zbog toga mnogi ga vide u nebeskim svodovima atletike kao jednog od najvećih ikada.

- Bio sam jako umoran, pa sam sretan što sam uspio oboriti rekord. Stvarno cijenim ovaj rezultat. Ovo je bilo sjajno, volim nastupati u Eugeneu. Nisam razmišljao o rekordu, bio sam koncentriran na pobjedu. Toliko sam želio zlato. Nedostajala mi je ta medalja - rekao je Duplantis koji je prije tri godine u Dohi osvojio srebro.

Amerikanac Christopher Nilsen je osvojio srebro sa 5.94 m, a istu visinu je preskočio i brončani Filipinac Ernest John Obiena.

S svojim idolom već se izjednačio. Obojica imaju po jedno olimpijsko zlato, Bubka iz Seoula 1988., a Duplantis iz Tokija prošle godine. No, Ukrajinac mu bježi po broju svjetskih zlata. Ima ih čak pet, a Šveđanin je na jednom.

Nevjerojatno je moćan i teško da mu itko može zaprijetiti u bliskoj budućnosti. Ovakvu dominaciju u jednoj disciplini imali su Sandra Perković, Usain Bolt, a Armand je na dobrom putu da postane nova ikona atletike.

