Ma kakav Ronaldinho?! Beqiraj je gurnuo četvorici kroz noge

Sjećate se Fatosa Beqiraja? Crnogorski napadač je godinama bio najbolji strijelac i prvi napadač Dinama, maltretirao je stopere po HNL travnjacima i zabijao ljepotice od golova. Beqiraj trenutačno nosi dres izraelskog kluba Maccabija iz Netanyje, no navike su mu ostale iste te je napravio nešto što ni Leo Messi ne može. Fatos je čak četvoricu igrača poslao po ćevape i veću krumpira da pokupe usput.

On je u utakmici protiv Hapoel Beer Sheve gurnuo loptu kroz noge čak četvorici igrača i oduševio sve na stadionu. To nije uspjelo čak ni velikom Ronaldinhu koji je samo dvojici igrača Engleske gurnuo loptu kroz noge. Osim tunela Mala Kapela, Beqiraj je stigao zabiti i gol za vodstvo, no domaćini su ubrzo izjednačili. Fatos je prvi napadač svoje momčadi i prvi strijelac sa šest golova iz 21 susreta.

Crnogorski napadač je u Dinamu igrao od 2010. do 2014., a posebno će pamtiti svoju drugu sezonu kada se specijalizirao za zabijanje predivnih golova gdje su čak njegova tri gola bila među 10 najljepših cijele sezone. Nakon zagrebačke avanture, okušao se i u kineskoj ligi, no nije mogao bez Dinama. Igrao je još za Dinamo iz Minska i Moskve.