Ma, kako opisati ove brojke? Haaland postavio novi rekord...

Erling Haaland (25) svojim 60. golom za reprezentaciju donio je Norveškoj pobjedu (2-1) protiv Obale Bjelokosti i povijesni plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Njime je Haaland postavio nevjerojatni rekord, zabio je 60 golova u samo 53 nastupa za Norvešku, čime je svoj prosjek podigao na nevjerojatnih 1,13 golova po utakmici.

Usporedba s drugim nogometnim velikanima današnjice samo dodatno naglašava koliko je taj učinak izvanredan. Harry Kane ima prosjek od 0,70, Romelu Lukaku 0,71, dok su Cristiano Ronaldo (0,63) i Lionel Messi (0,61) znatno ispod. Dodajmo i kako je Haaland zabio za reprezentaciju u 13 uzastopnih utakmica, a u tom je razdoblju zabio čak 25 golova.

Foto: Kai Pfaffenbach

Činjenica da je tek došao na vrhunac svoje karijere, a već ruši rekorde koji su stajali desetljećima, ostavlja fanove bez teksta. Njegov omjer golova po utakmici najbolji je u posljednjih 100 godina za bilo kojeg igrača s 50 ili više seniorskih reprezentativnih golova.

(*uz korištenje AI-ja)

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