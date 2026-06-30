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STROJ ZA GOLOVE

Ma, kako opisati ove brojke? Haaland postavio novi rekord...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Ma, kako opisati ove brojke? Haaland postavio novi rekord...
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Foto: Hannah McKay
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Haaland opet ruši sve rekorde: 60 golova u 53 nastupa, a Norveškoj je donio povijesni prolaz u osminu finala i ostavio Kanea, Ronalda i Messija daleko iza sebe

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Erling Haaland (25) svojim 60. golom za reprezentaciju donio je Norveškoj pobjedu (2-1) protiv Obale Bjelokosti i povijesni plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Njime je Haaland postavio nevjerojatni rekord, zabio je 60 golova u samo 53 nastupa za Norvešku, čime je svoj prosjek podigao na nevjerojatnih 1,13 golova po utakmici.

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Foto: MARIA LYSAKER

Usporedba s drugim nogometnim velikanima današnjice samo dodatno naglašava koliko je taj učinak izvanredan. Harry Kane ima prosjek od 0,70, Romelu Lukaku 0,71, dok su Cristiano Ronaldo (0,63) i Lionel Messi (0,61) znatno ispod. Dodajmo i kako je Haaland zabio za reprezentaciju u 13 uzastopnih utakmica, a u tom je razdoblju zabio čak 25 golova.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Foto: Kai Pfaffenbach

Činjenica da je tek došao na vrhunac svoje karijere, a već ruši rekorde koji su stajali desetljećima, ostavlja fanove bez teksta. Njegov omjer golova po utakmici najbolji je u posljednjih 100 godina za bilo kojeg igrača s 50 ili više seniorskih reprezentativnih golova. 

(*uz korištenje AI-ja)

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Norveško slavlje VIDEO
Norveško slavlje | Video: 24sata/Reuters

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