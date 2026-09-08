Ma kakvi Klopp i Tuchel! Kovač je najbolji trener Borussije ikad

Bivši izbornik 'vatrenih' Niko Kovač ispisao je povijest Borussije Dortmund. U subotu je protiv Hoffenheima vodio njemačkog velikana po 50. put u Bundesligi, a pobjedom 3-2 postao je najuspješniji trener u klupskoj povijesti nakon prvih 50 prvenstvenih utakmica, pohvalio se sam klub.

Kovačev učinak doista je impresivan. U 50 bundesligaških dvoboja na klupi Dortmunda upisao je 33 pobjede, osam remija i devet poraza, što mu donosi 107 osvojenih bodova i prosjek od 2,14 boda po utakmici.

Bivši kapetan i izbornik 'vatrenih' Niko Kovač u prvih 50 utakmica u Bundesliga na klupi Borussia Dortmund na tom popisu nadmašio je trenere poput Thomasa Tuchela (2,09), Luciena Favrea (2,08), Marca Rosea (2,03) i Jürgena Kloppa (1,91).

