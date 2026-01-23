Obavijesti

SJAJNA PARTIJA

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Ma kakvi LeBron i Dončić. Zubac dominirao u skoku i donio jako važnu pobjedu Clippersima...
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Drama u LA-u! Clippersi pobijedili Lakerse 112-104 unatoč nevjerojatnom povratku. Ivica Zubac briljirao s 18 poena i 19 skokova, zaustavio LeBrona i ekipu u ključnim trenucima

LA Clippersi su nastavili sa sjajnom formom i u dramatičnom gradskom derbiju svladali LA Lakerse 112-104, preživjevši nevjerojatan povratak rivala u posljednjoj četvrtini. Iako su Lakersi predvođeni Lukom Dončićem i LeBronom Jamesom nadoknadili zaostatak od čak 26 koševa, ključnu ulogu u pobjedi domaćina odigrao je hrvatski centar Ivica Zubac, koji je s 18 poena i čak 19 skokova dominirao pod obručima i donio svojoj momčadi pobjedu.

NBA: Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Uraganski nalet Clippersa i rekordna prednost

Domaćini su od početka nametnuli svoj ritam i kontrolirali utakmicu. Već na poluvremenu su imali uvjerljivu prednost od 17 koševa razlike (64-47), a uraganski ulazak u treću četvrtinu, gdje su Leonard, Harden i Zubac zajedno zabili prvih 15 koševa, odveo ih je na najvećih +26. U tim se trenucima činilo kako Lakersima prijeti potpuni debakl i da je pitanje pobjednika riješeno. Clippersi su igrali tečno u napadu, dok su u obrani potpuno zatvorili prilaze svom reketu.

Dončić i James pokrenuli nevjerojatan povratak

Međutim, Lakersi se nisu predavali. Krajem treće dionice pokrenuli su veliku seriju 19-7, smanjivši zaostatak na 14 koševa uoči posljednje četvrtine. Nošeni fantastičnim Lukom Dončićem, koji je utakmicu završio s 32 poena, 11 skokova i osam asistencija, te LeBronom Jamesom (23 poena), gosti su nastavili topiti prednost. Serijom 19-7 početkom četvrte četvrtine, koju je zaključio Dončić tricom, Lakersi su stigli na samo dva koša zaostatka.

Iako su Clippersi odgovorili serijom 10-0, Lakersi su ponovno zaprijetili. LeBron James je vezao nekoliko poena, uključujući i akciju za koš i dodatno bacanje, čime je svoju momčad doveo na samo tri koša minusa (105-102) minutu i pol prije kraja.

Monstruozna partija Ivice Zubca

Upravo u tim ključnim trenucima, kada se utakmica lomila, odgovornost je preuzeo Ivica Zubac. Nakon LeBronovog koša, hrvatski centar je sjajnim zakucavanjem vratio Clippersima mirnijih pet koševa prednosti i zaustavio nalet Lakersa. Pobjedu je nedugo zatim tricom potvrdio John Collins. Zubac je odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, upisavši 18 poena i monstruoznih 19 skokova, čime je u potpunosti nadigrao suparničke centre, prije svih Deandrea Aytona koji je bio limitiran na samo četiri poena. Njegova dominacija u reketu bila je presudna, pogotovo u trenucima kada su se Lakersi vraćali u igru.

