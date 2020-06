Iako je ove sezone odigrao samo 19 utakmica u Bundesligi, Krama je posljednji susret odigrao za pam\u0107enje. Njegov Hoffenheim je dobio Borussiju Dortmund 4-0, a hrvatski reprezentativac je zabio sva \u010detiri komada. Tako je do\u0161ao do brojke od 12 golova u sezoni, a ako ne bude ozljeda, sljede\u0107e sezone \u0107e to biti i jo\u0161 puno vi\u0161e.

-\u00a0Ovo je jednostavno super osje\u0107aj, postigao sam \u010detiri gola i osigurali smo \u0161esto mjesto. Te\u0161ko je u ovom trenutku prona\u0107i rije\u010di, ovako se ne\u0161to ne doga\u0111a \u010desto u karijeri. Hvala mojim suigra\u010dima, presretni smo zbog osigurane\u00a0Europske lige. Nisam znao da sam prvi igra\u010d koji je zabio \u010detiri gola u jednoj utakmici za Hoffenheim, nevjerojatan je osje\u0107aj ispisati jednu stranicu povijesti. Za mene ovo nije bila nimalo lagana sezona zbog brojnih ozljeda, zato je osje\u0107aj jo\u0161 ljep\u0161i - rekao je nakon utakmice nevjerojatni Kramari\u0107.

Ma Krama može i bez gledanja! Pohvalio se pa se javio Firminu

Iako je ove sezone odigrao samo 19 utakmica u Bundesligi, Krama je posljednji susret odigrao za pamćenje. Njegov Hoffenheim je dobio Borussiju Dortmund 4-0, a on je utrpao četiri komada...

<p>Može lijevom nogom, može desnom nogom, može iz daljine, a može i bez gledanja. <strong>Andrej Kramarić</strong> je briljantnu utakmicu protiv Borussije zaključio golom iz penala i to na pomalo neobičan način. </p><p>Krama je za 4-0 zabio iz penala tako što uopće nije gledao prema golu već je u trenutku pucanja pogledao iza sebe. Tako je dao poneku šansu Romanu Burkiju koji je pogodio stranu, ali raspoloženom Krami večeras baš ništa nije mogao obraniti. </p><p>Svojom izvedbom prilikom pucanja penala pohvalio se i Kramarić na Instagramu. Objavio je fotografiju i označio nogometaša Liverpoola Roberta Firmina. Zašto? E pa Brazilac je jedan od nogometaša koji je 'patentirao' ovakav način pucanja. Nekoliko puta je tako zabio u dresu Liverpoola, a sada je dobio dostojnog nasljednika.</p><p>Iako je ove sezone odigrao samo 19 utakmica u Bundesligi, Krama je posljednji susret odigrao za pamćenje. Njegov Hoffenheim je dobio Borussiju Dortmund 4-0, a hrvatski reprezentativac je zabio sva četiri komada. Tako je došao do brojke od 12 golova u sezoni, a ako ne bude ozljeda, sljedeće sezone će to biti i još puno više.</p><p>- Ovo je jednostavno super osjećaj, postigao sam četiri gola i osigurali smo šesto mjesto. Teško je u ovom trenutku pronaći riječi, ovako se nešto ne događa često u karijeri. Hvala mojim suigračima, presretni smo zbog osigurane Europske lige. Nisam znao da sam prvi igrač koji je zabio četiri gola u jednoj utakmici za Hoffenheim, nevjerojatan je osjećaj ispisati jednu stranicu povijesti. Za mene ovo nije bila nimalo lagana sezona zbog brojnih ozljeda, zato je osjećaj još ljepši - rekao je nakon utakmice nevjerojatni Kramarić.</p>