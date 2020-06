'Nisam uopće znao da sam prvi igrač koji je zabio četiri gola u jednoj utakmici za Hoffenheim'

Ovo je jednostavno super osjećaj, postigao sam četiri gola i osigurali smo šesto mjesto. Teško je u ovom trenutku pronaći riječi, ovako se nešto ne događa često u karijeri, rekao je sjajni Kramarić...

<p>Kroz cijelu sezonu je vukao ozljede. Imao je problema s gležnjem i koljenom te je u Bundesligi odigrao svega 19 utakmica. U pojedinim utakmicama znao je zabljesnuti, ali nikako nije mogao uhvatiti konstantnu zbog silnih ozljeda koje su ga smetale. A onda je došla subota i 26. lipanj.</p><p><strong>Andrej Kramarić </strong>eksplodirao je protiv Borussije Dortmund i odigrao utakmicu za pamćenje. Utrpao im je četiri komada za pobjedu (4-0) svoje momčad i to na gostujućem terenu. Što god je puknuo prema Burkiju, to je ulazilo. </p><p>- Ovo je jednostavno super osjećaj, postigao sam četiri gola i osigurali smo šesto mjesto. Teško je u ovom trenutku pronaći riječi, ovako se nešto ne događa često u karijeri. Hvala mojim suigračima, presretni smo zbog osigurane Europske lige. Nisam znao da sam prvi igrač koji je zabio četiri gola u jednoj utakmici za Hoffenheim, nevjerojatan je osjećaj ispisati jednu stranicu povijesti. Za mene ovo nije bila nimalo lagana sezona zbog brojnih ozljeda, zato je osjećaj još ljepši - rekao je nakon utakmice nevjerojatni Kramarić.</p><p>Iako je ove sezone u Bundesligi odigrao samo 19 utakmica, uspio je utrpati čak 12 golova. Za usporedbu, prošle sezone je odigrao 30 utakmica i zabio 17 golova. To samo govori o kakvoj je klasi riječ. Iako mu je cijela sezona bila prožeta ozljedama, on je i u tom malom broju utakmica radio ono u čemu je najbolji, a to je zabijanje golova.</p><p>Postao je tako i prvi Hrvat nakon Dade Prše i 2003. godine koji je zabio četiri gola na jednoj utakmici. Bila je to Liga prvaka, a jedini Hrvat koji je zabio više od Andreja je Alen Peternac koji je 1996. godine u dresu Valladolida utrpao pet komada Oviedu. Uz to je postao i prvi nogometaš Hoffenheima koji je zabio hat trick u Bundesligi.</p><p>Njegovom izvedbom su ostali očarani i njegovi suigrači.</p><p>- Andrej je jednostavno igrač koji radi razliku, koji puno pomaže. Vratio se treninzima nakon ozljede i mislili smo da bi mogao biti na nekih 80%, ali odjednom je potpuno spreman i pokazao je svoju čaroliju. Može zadržati loptu i uvijek navuče nekoliko suparnika na sebe. Jako smo sretni što je opet s nama - rekao je golman Hoffenheima Oliver Baumann.</p><p>Bila je to teška sezona koja je završila na najbolji mogući način. Kramarićevom četvorkom protiv snažne Borussije, a nadamo se da će moćni Andrej nastaviti trpati i sljedeće sezone. No jasno je i da će ga Hoffenheim teško zadržati. I prošle sezone je bilo klubova koji su bili zainteresirani za njegove usluge, a ne sumnjamo da će se toj listi pridružiti još neki klubovi nakon ovakve fenomenalne predstave.</p>