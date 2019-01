Ma, tko ste vi? Zbunjeni putnik nije prepoznao Pogbu i Matića

Dečki, dajte se malo smirite i kartajte tiše, rekao je australski turist Pogbi i Matiću koji su kartali uno u vlaku za London. 'Nema problema, ispričavamo se. Možemo li se odužiti slikom?', vjerojatno mu je odvratio Pogba, a neupućeni Australac pristao je na fotografiranje.

Nekoliko minuta kasnije gospodin Patrick poslao je fotografiju u obiteljsku WhatsApp grupu i pitao se tko je dvojac na fotografiji. Nakon što vidio fotografiju, njegov sin Nate eksplodirao je od uzbuđenja.

- Čovjek s rukom oko tebe je Paul Pogba, najskuplji nogometaš na svijetu i osvajač Svjetskog prvenstva s Francuskom - napisao je velikim slovima Nate Patrick.

Unitedov dvojac odlučio je otići do Londona nakon pobjede nad Brightonom (2-1), pa su se malo previše uzbudili u žaru kartanja Una što je zasmetalo bračnom paru Patrick. Nateov otac se kao pravi muškarac išao požaliti na njihovo nedolično ponašanje. To je ispričao i svojem sinu koji je došao do nevjerojatnog zaključka.

- Samo malo. Pa Pogba je tebe pitao za sliku, a ti nemaš pojma tko je on?! Pa praktički te molio da se slikaš s njim. Ma ne, napuštam grupu - napisao je Neil, a mama mu je odgovorila:

- Pa trebao bi biti ponosan na nas?? - dok je tata šaljivo dodao: Slika s tvojim tatom bolja je od ničega.

Neil Patrick inače je eSport komentator i streamer, a svoju je frustraciju podijelio i na Twitter profilu.

