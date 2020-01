'Ma za anale, imam samo dvije riječi: Fantastično, fantastično'

'Dobra večer, gospodine Dominiković. Hrvatska je u finalu Europskog prvenstva', najljepšom mogućom rečenicom započeo je razgovor s legendarnim hrvatskim rukometašem Davorom Dominikovićem (41) nakon pobjede u drami nad dramama. Norveška je potopljena, Hrvatska je s 29-28 kročila u finale turnira Starog kontinenta.

- Imam samo dvije riječi: 'Fantastično, fantastično!' - sretno je odgovorio legendarni Davor Dominiković, prošlogodišnji pomoćnik Line Červara, aktualni srebrni izbornik juniora Hrvatske od kojih su neki upravo na ovome prvenstvu pomogli seniorskoj momčadi da dođe do finala.

- Svaka čast! Skidam kapu do poda svima, svim igračima na čelu s kapetanom Duvnjakom, koji je odigrao kapetanski, cijelom stručnom stožeru, svima, zaista svaka čast - nije mogao prestati s hvalom 'ministar obrane'.

Sagosen je Hrvatskoj ubacio 10 komada, ali on sam nije mogao odvesti Norvešku do finala.

- Sagosen je jedan igrač, vrhunski, ali ovo je momčadski sport. Na kraju je pobijedila momčad, karakter. Duvnjak je kapetanski vukao od prve do zadnje minute, a onda svi ostali pojedinačno koji su odradili svoje role. Odraditi ovakvu utakmicu s tri vanjska 80 minuta, to je za knjige. Čestitke, zaista kapa do poda - ponovio je još jednom pa nastavio:

- Marić koji je fantastično odigrao prvo poluvrijeme, Šego koji je na kraju počeo odlično utakmicu, završio ju odlično, Ašanin koji je skinuo dva penala, mislim to je... - nije imao riječi Dominiković za naše sjajne rukometaše.

- Definitivno je svaki do njih ugradio dio sebe u to. I Musa... - zastao je na tren kao da traži prave riječi za tog heroja:

- Tako mi je drago da je Musa zabio taj pobjednički gol. Nekako kao da se poklopilo tako, ako se sjetite 2017. zadnji njegov šut pa je bio penal. Ali evo vratilo se i Zlaji, vratilo se svima. I stvarno, svima skupa, cijelom stožeru, svim igračima, sve čestitke. Kako god ovo završilo, za mene su prvaci, a završit će dobro - uvjeren je.

- Pustimo prošlost, samo su oni sada bitni. Samo oni - naglasio je Dominiković pa rekao:

- Musa je kao prvo i osnovno dobri duh reprezentacije, dečko koji je bio ozlijeđen prije prvenstva i nije mogao možda najbolje dati u početku, ali mi je drago i zbog njih i zbog svih da im se vratilo - zaključio je.

