Mačak Ahilej je siguran: Rusija pobjeđuje Saudijce na startu...

Mačak Ahilej, službeni vidovnjak Svjetskog prvenstva u Rusiji koje se danas otvara, predviđa da će Rusija pobijediti Saudijsku Arabiju u prvoj utakmici u 17,00 sati.

Pred mačka, inače stanovnika Ermitaža u Sankt Peterburgu, bile su postavljene dvije posude s hranom pored kojih su bile zastave reprezentacija koje danas na stadionu Lužnjiki u Moskvi otvaraju SP i Ahilej je izbrao rusku trobojnicu.

Achilles, a deaf cat, has been designated the official results predictor for this year’s soccer World Cup in Russia, picking Russia to win over Saudi Arabia in the tournament’s opening game on Thursday. https://t.co/ktAmvoOHWZ pic.twitter.com/EngBxTJ39l